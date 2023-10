Antena 1 pierde încă un om de bază! Prezentatoarea Observator 19 de Weekend de la Antena 1, Irina Ursu, a confirmat.

Ea a întrerupt recent colaborarea cu postul de televiziune. Ursu își motivează decizia prin faptul că nu se mai regăsește în proiect. În plus, se pare că are planuri mari de viitor, pe care le va anunța în curând!

Această nouă demisie vine după controversata plecare a chefilor Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Astfel, Irina Ursu, părăsește postul TV la aproximativ un an de la angajare.

Irina Ursu a făcut noi precizări despre demisie. Ea spune că decizia i-a aparținut iar motivele sunt numeroase. Ele sunt atât de natură personală, cât și profesională.

Deși într-un moment de impulsivitate, Irina Ursu a oferit telespectatorilor explicații printr-o postare pe Facebook, aceasta a fost ștearsă ulterior. Putem doar bănui că un contract îi interzice astfel de explicații către public.

Cu toate acestea, noi am păstrat postarea! Aici, ea spune că nu s-a acomodat în cadrul postului de televiziune.

„Am decis să încetez colaborarea cu Antena 1. Not all stories are love stories. Mi-am motivat alegerea fix aşa: „Nu mă mai regăsesc în acest proiect. Deloc. Cine mă cunoaşte, ştie că sunt un om ambiţios, care nu se dă bătut şi care, cu cuvinte potrivite, poate face şi învăţa orice. Şi cu toate acestea am renunţat, pentru că nu am reuşit să ies din haina veche şi să o îmbrac uniforma nouă”, spune Ursu.