Comandamentul pentru Energie creat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), aflat sub directa coordonare a președintelui Mihai Culeafă și a directorului general Paul Anghel, a finalizat alte 22 de acțiuni de control la companii furnizoare de energie electrică și gaze naturale către consumatorii casnici.

Ca atare, comisarii ANPC au aplicat alte 10 amenzi contravenționale în valoare de 195.000 lei, la care s-a adăugat și măsura recalculării tuturor facturilor care nu respectă prevederile legii.

Ce nereguli au fost descoperite de ANPC

Printre cele mai importante abateri constatate de către comisarii ANPC se numără: nu a fost aplicată plafonarea şi compensarea preţurilor conform OUG118/2021 începând cu 1 noiembrie 2021; furnizarea de energie electrică, fără licenţă; nerespectarea termenului de facturare şi facturarea comasată pe două luni, iar informările privind compensarea facturilor de energie electrica şi gaze naturale, transmise clienţilor, nu conţin elementele din care este compus preţul la care se aplică compensarea.

De asemenea, unele contracte emise nu conţineau preţul serviciilor din preţul gazului, doar preţul total, astfel încât consumatorul nu putea verifica modalitatea de calcul al compensării acordate. Totodată, comisarii ANPC au mai constatat practică comercială incorectă, în condiţiile în care majorările succesive ale tarifelor nu au fost determinate de modificări legislative.

Potrivit comunicatului transmis, Comandamentul pentru Energie își continuă verificările până pe data de 31 martie 2022.

În această perioadă, în cazul în care constată nereguli la facturile de energie electrică şi gaze naturale, consumatorii pot depune o reclamaţie online sau în scris (prin poştă) sau predare personală la sediile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor, se mai menţionează în comunicat. Totodată, pentru sesizări, ANPC a pus la dispoziţia consumatorilor din toată ţara un număr de telefon şi o adresă de e-mail dedicate.

ANPC amendase deja 27 de furnizori

Amintim că, ANPC a aplicat deja amenzi în valoare de 450.000 de lei unui număr de 27 de companii furnizoare de electricitate şi de gaze naturale, în cadrul controalelor derulate de Comandamentul pentru Energie al instituţiei în perioada 6-13 ianuarie, se menţionează într-un comunicat remis vineri de ANPC.

În afară de amenzi, ANPC a dispus furnizorilor la care s-au constatat abateri să recalculeze toate facturile care nu respectă prevederile legii.

Totodată, ANPC a emis 4 propuneri de încetare a practicilor comerciale incorecte în raport cu consumatorii.

ANPC a verificat în această perioadă puncte de lucru ale următoarelor companii furnizoare de energie: CEZ Vânzare SA, Distrigaz Sud Reţele, Engie România, RCS & RDS SA, Enel Energie Muntenia, Electrica Furnizare SA, Digi Energy, Pado Group Infrastructures SRL, E.ON Energie România SA, Euro Seven Industry SRL, Restart Energy One SRL, Gaz Vest, Megaconstruct SA, Gazmir Iaşi SRL, Grenerg SRL, Res Energy Solutions SA, Distrigaz Vest SA, CPL Concordia România SRL, CIS Gaz SA, Speakover Romance SRL, Premier Energy SRL, Gaz Nord Est Hârlău, Prisma Serv Company SRL, Gaz Est SA, Prisma Gaz SRL, MVM Trade Energy Plus SRL, Nova Power, Electric & Gaz Power Trade SRL, SST Group Transilvania SRL, Nord Gaz SRL.