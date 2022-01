Ministerul Economiei, Florin Spătaru și președintele ANPC, Mihai Culeafă, vin cu precizări de ultimă oră având în vedere situația fără precedent a facturilor din România.

Astfel, la finalul săptămânii, cei doi oficiali au anunțat că 27 de comapanii din energie au fost amendate în contextul în care au fost găsite nereguli în ceea ce privește emiterea facturilor către clienți. Totodată, cei doi mai precizează că companiile E.ON Energie România și Electrica Furnizare au fost obligate să refacă acele facturi care nu respectă legea și care au fost trimise clienților.

De menționat este faptul că verificările demarate de ANPC vin după ce doar în această săptămână 450 de sesizări de la clienți care au acuzat nereguli în facturi.

„Au fost aplicate deja amenzi în valoare de 450.000 lei. Voi propune Guvernului ca săptămâna viitoare să adoptăm o măsură prin care aceste amenzi să fie majorate până la 4% din cifra de afaceri a companiilor”, a adăugat ministrul.

La rândul său, președintele ANPC a precizat că Electrica Furnizare are de recalculat facturile până la finele lunii ianuarie, iar niciun consumator nu va fi deconectat și totodată nu va plăti penalități.

„Electrica Furnizare, care are 3,3 milioane de consumatori, va recalcula până la 31 ianuarie toate facturile în conformitate cu Legea 259/2021. Consumatorii nu vor fi deconectaţi şi nu vor plăti penalităţi”, a spus acesta.

El a mai menționat și faptul că E.ON Energie România a primit sancțiunea complementară de refacere a facturilor care nu respectă legea. Un alt aspect punctat de liderul ANPC îl reprezntă faptul că va exista o propunere înaintată la ANRE privind retragerea licenţei de furnizare a companiei Gaz Vest, pentru nereguli repetate, a menționat președintele ANPC.

Ce nereguli a descoperit ANPC

În ceea ce privește companiile verificate de ANPC, este vorba despre: CEZ Vânzare SA, Distrigaz Sud Reţele, Engie România, RCS & RDS SA, Enel Energie Muntenia, Electrica Furnizare SA, Digi Energy, Pado Group Infrastructures SRL, E.ON Energie România SA, Euro Seven Industry SRL, Restart Energy One SRL, Gaz Vest, Megaconstruct SA, Gazmir Iaşi SRL, Grenerg SRL, Res Energy Solutions SA, Distrigaz Vest SA, CPL Concordia România SRL, CIS Gaz SA, Speakover Romance SRL, Premier Energy SRL, Gaz Nord Est Hârlău, Prisma Serv Company SRL, Gaz Est SA, Prisma Gaz SRL, MVM Trade Energy Plus SRL, Nova Power, Electric & Gaz Power Trade SRL, SST Group Transilvania SRL, Nord Gaz SRL.

Referitor la abaterile descoperite de către inspectorii ANPC, conform sursei citate, printre acestea se numără neaplicarea plafonării şi compensării preţurilor conform OUG 118/2021 începând cu 01.11.2021; tabelul privind consumul de energie electrică de pe site-ul companiei nu cuprinde consumul zilnic de referinţă, inclusiv marja de 10%; informările privind compensarea facturilor de energie electrică şi gaze naturale transmise clienţilor nu conţin elementele din care este compus preţul la care se aplică compensarea; nerestituirea la termen a avansului achitat la trecerea la alt furnizor; nerespectarea termenului de răspuns la solicitările petenţilor de încheiere a contractelor de furnizare pentru energie electrică şi gaze naturale, punând consumatorii în situaţia de a nu cunoaşte statusul contractului o perioadă de până la 60 de zile.

ANPC mai precizează că, referitor la contracte și la prețuri au mai fost constatate și următoarele aspecte: contractele emise nu conţin preţul serviciilor din preţul gazului, doar preţul total, astfel încât consumatorul nu poate verifica modalitatea de calcul al compensării acordate; diferenţe de preţ între 2 notificări privind preţul emis de operatorul economic unui consumator; împiedicarea sub orice formă a comisarilor ANPC de a exercita atribuţiile de serviciu: nerespectarea termenului de răspuns; procedură nesigură: operatorul economic nu s-a asigurat că notificările privind majorările de preţ au fost primite de consumatori; practică comercială incorectă: majorările succesive ale tarifelor nu au fost determinate de modificări legislative.