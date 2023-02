Guvernele occidentale sunt din ce în ce mai alarmate de dovezile conform cărora companiile tehnologice din China ajută Partidul Comunist și serviciile sale de informații să colecteze date din întreaga lume, cu un accent deosebit pe ținte politice și de securitate de mare valoare, scrie Politico.

Măsura a fost luată cu scopul de a proteja datele Comisiei

Un oficial de rang înalt a declarat pentru sursa citată că toți angajații au primit ordin joi dimineață (23 februarie) să elimine TikTok de pe dispozitivele lor oficiale. De asemenea, aceștia trebuie să elimine aplicația și de pe dispozitivele personale, dacă au instalate aplicații legate de muncă.

Alternativ, personalul Comisiei Europene pot șterge aplicațiile legate de muncă de pe telefoanele personale dacă insistă să păstreze TikTok.

„Pentru a proteja datele Comisiei și pentru a spori securitatea cibernetică a acesteia, Consiliul de administrație corporativă al CE a decis să suspende aplicația TikTok pe dispozitivele corporative și pe dispozitivele personale înscrise în serviciul de dispozitive mobile al Comisiei”, se arată în e-mailul trimis joi dimineață personalului.

Funcționarilor li se cere să dezinstaleze aplicația de partajare video „cât mai curând posibil” și înainte de 15 martie. „Începând cu 15 martie, dispozitivele cu aplicația instalată vor fi considerate neconforme cu mediul corporativ”, se arată în e-mail.

Comisia are o politică de tip „bring your own device”, pe care înalții funcționari o descriu ca fiind „oribilă” din punct de vedere al securității.

Care a fost reacția companiei TikTok

Este probabil ca și celelalte instituții ale Uniunii Europene, inclusiv Consiliul și Parlamentul, să interzică aplicația chineză, deși ar putea dura mult mai mult timp pentru ca Parlamentul, în special, să fie capabil să pună în aplicare o astfel de politică.

Într-o declarație pentru sursa citată, TikTok a precizat următoarele:

„Suntem dezamăgiți de această decizie, pe care o considerăm eronată și bazată pe concepții greșite fundamentale”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok. „Am contactat Comisia pentru a clarifica lucrurile și a explica modul în care protejăm datele celor 125 de milioane de persoane din UE care vin la TikTok în fiecare lună.”

În SUA, unde TikTok s-a confruntat cu presiuni continue, este interzisă aplicația din decembrie, pentru toate dispozitivele guvernului federal, din cauza temerilor legate de potențialul spionaj din partea Chinei. De asemenea, mai multe state au implementat în ultima săptămână propriile restricții în acest sens. Directorul general al TikTok, Shou Zi Chew, urmează să depună pentru prima dată mărturie în fața Congresului SUA, la 23 martie, cu privire la potențialele riscuri pentru securitatea națională a SUA.