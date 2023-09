Binecunoscuta prezentatoare TV Andreea Esca și-a adus cu drag aminte de o perioadă a vieții sale, copilăria. Vedeta TV nu se poate plânge de o copilărie nefericită, chiar dacă este presărată de năzbâtii, care le-au dat de cap părinților ei.

Una dintre aceste „aventuri” a dus la o situație în care părinții au fost atât de supărați încât au decis să o dea afară din casă. Totul se întâmpla pe vremea când Andreea Esca era la grădiniță, după cum mărturisea vedeta Pro TV într-un interviu.

Întâmplarea mai puțin fericită s-a petrecut în preajma Crăciunului, când a decis să plece cu o prietenă și bunica acesteia, fără să-și anunțe părinții. Vreme de câteva ore aceștia au căutat-o îngrijorați, dar au găsit-o în cele din urmă chiar în fața blocului în care locuia prietena ei.

Aventura Andreei Esca a avut, bineînțeles, consecințe serioase la acea vreme. Părinții i-au aplicat o corecție severă și au hotărât să o dea afară din casă. Vedeta TV își amintește că a fost nevoită să stea la ușă pe preș, vreme de doar câteva minute, ce-i drept.

La un moment dat ea și-a luat inima în dinți și a bătut la ușă pentru a cere o pereche de pantofi.

„Eu l-am văzut când Moş Crăciun mi-a lăsat cadourile şi a zburat pe geam. Pe una dintre camere nu o foloseam aproape niciodată, o numeam camera a patra. Şi acolo venea Moşu’ şi lăsa cadourile. Am intrat o dată acolo şi l-am văzut şi a zburat pe geam.

Mereu când mă gândesc la Crăciun, mă gândesc la cel de când eram copii. Am plecat o dată cu o colegă de la grădiniţă şi cu bunica ei şi nu am zis nimănui şi tata nu m-a găsit.

Până la urmă, m-au căutat şi eram în faţa blocului fetiţe şi mi-am luat o bătaie serioasă. M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş. Şi atunci am stat ce am stat şi am bătut la uşă să le cer pantofii, că m-au dat afară în papuci şi nu puteam să plec aşa”, a povestit Andreea Esca.