Fosta prezentatoare a știrilor de la Antena 1, Andreea Berecleanu, a transmis un mesaj dur pe rețelele sociale după alegerile locale din acest an. Aceasta s-a arătat total nemulțumită de modul în care au organizate aceste alegeri, dar și ce a urmat la televizor. Ea mărturisește că a suportat cu greu discuțiile din platourile de televiziune „de tipul bătut apa-n piuă” și consideră că tot ce s-a întâmplat a fost de-a dreptul jenant.

În încheiere, Andreea Berecleanu mai spune că se felicită pentru decizia pe care a luat-o la începutul anului, de a pleca de la pupitrul știrilor de la Antena 1.

„După câteva luni de nedeschis televizorul, am vrut să văd duminică rezultatul exit poll. Atât. Fusesem la vot, deci aveam tot dreptul să știu. Sigur, veți spune că se putea și on-line, așa e, doar că live-ul, aduce mai multă adrenalină. Și am făcut o excepție. A trebuit să suport multe discuții din platourile de televiziune de tipul ‘bătut apa-n piua’, ireale, indiferent de post. Apoi, în zilele ce au urmat, nimic nu era civilizat.

S-a tot vehiculat cuvântul ‘panaramă’. Eu cred că este o ‘panaramă’ tot ce se întâmplă, o bătaie de joc a acestui popor, o manipulare continuă de 30 de ani. Vă spun și vă repet, nu agreez niciun partid, contravin reperelor mele de orice fel, am toleranța pentru câțiva politicieni și atât. În rest, tot ce se întâmplă este jenant.

Și mă felicit pentru multe decizii pe care le-am luat, inclusiv pe cea de la începutul acestui an, îmi certifică simțul onoarei. Să dea Dumnezeu norocul de a fi sănătoși și asta e cea mai importantă bogăție! Iar eu asta vă doresc! Cu dragoste, a voastră, Andreea„, a scris fosta prezentatoare pe pagina sa de Facebook.

Andreea Berecleanu nu vrea să intre în politică

După ce a declarat că a făcut politică înainte de a intra în televiziune, Andreea Berecleanu a fost întrebată dacă a părăsit echipa „Observator” pentru a urma, din nou, calea respectivă.

„Nu intru în politică pentru că am ieșit în 1993, când am decis să fiu jurnalist. Am fost președinte la Colegiul Național Liberal pe vremea lui Radu Câmpeanu. Probabil că știu doar cei de vârsta mea. Mă rog… am făcut politica acelor vremuri, care era politica adevărată, cred eu. Eram deja jurnalist și a trebuit să renunț, pentru că nu erau compatibile cele două”, a spus Andreea Berecleanu la Digi 24.

„Contextul nu mă interesează absolut deloc. Au fost politicieni pe care i-am admirat, dar care au făcut greșeli pe care le-am observat. Ar trebui să mă gândesc foarte bine ca să dau cinci nume de politicieni pe care i-am admirat de-a lungul timpului. Sunt foarte puțini”, a completat aceasta când a fost întrebată dacă ar vrea să facă din nou politică.