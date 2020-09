Andreea Bălan este în stare de șoc. Fostul ei partener de viață a decis să rupă tăcerea și să îi transmită acesteia un mesaj cutremurător. Totul s-a petrecut public, iar fanii celor doi au rămas șocați când au văzut schimbul de replici dintre Andreea și George Burcea.

Totul s-a petrecut o rețea de socializare, mai exact pe Instagram Stories, locul unde cei doi și-au mai aruncat săgeți din când.

George Burcea a replicat la o postare a fostei sale partenere de viață. Aceasta scrisese un mesaj subtil în urmă cu doar câteva zile.

“Sometimes the heart sees what is invisible to the eye (n.r.: Uneori, inima vede ceea ce ochii nu reușesc să vadă”, a fost postarea publică de pe contul Andreei Bălan.

Burcea nu s-a lăsat mai prejos și a venit cu o replică acidă, interpretată de mai toți cei care îi urmăresc contul ca un răspuns dur la postarea fostei sale soții.

“I would rather have eyes that cannot see; ears that cannot hear; lips that cannot speak, than a heart that cannot love – Robert Tizon”. Mesajul se traduce: “Mai bine aș avea ochii care să nu poată vedea, urechi care nu pot auzi; buze care nu pot vorbi, decât o inimă care nu poate iubi – Robert Tizon”. În plus, acest mesaj a fost însoțit de un altul pe care se putea observa scris “App de inimă” și “Shut up. Just shut up, shut up (Taci. Doar taci, taci)”.

George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, se numără printre cele 16 vedete care au acceptat provocarea de a participa în noul sezon al show-ului „Ferma”. După multe luni de inactivitate, noul contract pare să fie o binecuvântare pentru actor, dar, cu toate acestea, el s-ar număra printre participanții „low cost” ai emisiunii de la PRO TV. Actorul George Burcea a fost filmat sărutându-se cu Viviana Sposub, la „Ferma” de la Pro TV. George Burcea și Viviana Sposub au devenit din ce în mai apropiați, în cadrul emisiunii „Ferma”.