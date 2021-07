Andreea Antonescu s-a confruntat cu probleme grave de sănătate! Cum a reușit să scape?

Andreea Antonescu a povestit în urmă cu câteva luni că are probleme grave la rinichi, cu care se confruntă din copilărie. Potrivit celor spuse la momentul respectiv, aceasta a fost diagnosticată cu sindrom nefrotic la vârsta de doi ani și a trecut printr-un tratament cu citostatice din cauza bolii respective.

De asemenea, artista susține că participarea la emisiunea „Survivor România” i-a agravat simptomele. Totuși, a vrut să îşi depăşească limitele şi să vadă dacă poate să facă faţă unei astfel de provocări, spune ea.

„Pentru mine a fost o mare surpriză, pentru că nu am mai avut simptome de genul acesta. Lucrurile s-au agravat după participarea mea la Survivor, însă nu mi-aş fi pus sănătatea în pericol dacă ştiam mai devreme de aceste probleme. Este a doua oară în viaţa mea când am probleme de sănătate, la vârsta de 2 ani am fost internată şase luni în spital cu ambii rinichi.

Dar acum sunt bine, încerc să am un regim alimentar sănătos, nu mai mănânc atât de multe dulciuri, am renunţat la mâncarea nesănătoasă şi se pare că îmi merge mult mai bine aşa”, a povestit Andreea Antonescu pentru cancan.ro

Se gândeşte să adopte un copil

Totodată, aceasta a dezvăluit că a luat în considerare şi ideea de a adopta un copil.

„Mâ gândesc la acest lucru de foarte mult timp, mi-am dorit de la 20 de ani să am copii. Sunt singură în acest moment şi chiar dacă îmi doresc nu aş putea să mai fac un copil acum pentru că nu am cu cine.

M-am gândit şi la adopţie, însă nu aşa în detaliu. Şi cu fiica mea am avut câteva discuţii şi părea încântată de idee. Dar acum să vedem ce ne rezervă viitorul”, a completat aceasta pentru sursa menționată.