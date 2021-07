Vedeta a început povestea prin a preciza că nimic din emisiune nu este regizat, așa cum cred unii oameni.

Andreea Antonescu a mai spus că participanții trebuie să aibă un psihic foarte puternic pentru a îndura condițiile de pe insulă.

Vedeta a mai povestit că participarea la emisiune a lăsat o amprentă asupra ei, dar că i-a fost ușor să revină la viața de dinainte.

“Deși mi-a fost ușor să revin la viața mea, nu pot spune că „Survivor” nu și-a pus amprenta asupra mea. Schimbări ale organismului am sesizat din primul moment în care m-am întors în România și am început să mănânc exact ca înainte, fără a ține cont de absolut nimic, fără a ține diete sau a-mi pune restricții la ceva. Nu mi-am dat seama o secundă că înfometarea pe care am trăit-o la „Survivor” poate avea repercusiuni atât de grave asupra organismului meu. Am început să mă îngraș foarte mult, iar pentru mine acest lucru a fost o surpriză!”, spune aceasta.