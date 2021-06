Andreea Antonescu, cu ochii în lacrimi în emisiunea lui Măruță! Ce a făcut-o să plângă

În cadrul ediției de miercuri a emisiunii ”La Mărută”, Andreea Antonescu a oferit un mic interviu, filmat într-un salon de tatuaje. Vedeta a vorbit despre tatuajul pe care vrea să și-l facă și a povestit, de fapt, se însemnătate are noul tatuaj pentru ea.

Andreea Antonescu a continuat prin a explica ce altă însemnătate are numărul 57, fiind conștientă de faptul că lumea ar putea întreba despre asta.

În timpul filmării, reporterul La Măruță a sunat-o și pe mama Andreei pentru a o anunța despre noul tatuaj. ”Sunt de acord”, a spus fără să stea pe gânduri aceasta, iar artista a recunoscut că nu îi spusese mamei, ci îi ceruse părerea fratelui ei, Răzvan.

Vedeta a povestit că cea mai grea perioadă prin care a trecut a fost atunci când tatăl ei s-a stins din viață. Andreea Antonescu a povestit că după decesul tatălui ei, a avut nevoie de 4 ani de terapie.

Cântăreața a continuat prin a povesti că nu a uitat nici acum nefericitul eveniment.

”Era dimineața probei de limba și literatura română de la bacalaureat. Am susținut examenul, am plecat spre Galați. M-am oprit la o benzinărie și am cumpărat 2 ursuleți identici de pluș. Pe unul l-am ținut la căpătâiul lui până s-a terminat înmormântarea și pe unul l-am ținut și am plâns în el. E singurul lucru care mi-a mai rămas”, a declarat aceasta reporterului La Măruță.