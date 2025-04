Prezența lui Crin Antonescu la instituție a venit în urma unei cereri depuse miercuri pentru accesul la o notă de constatare secretizată. Candidatul a subliniat că decizia de a se adresa CNSAS i-a aparținut în întregime și că nu a fost influențat de liderii coaliției din care face parte.

El a susținut că nu a avut nimic de ascuns și că a acționat rapid în această privință, în ciuda unor probleme de sănătate care l-au împiedicat inițial să se deplaseze personal la instituție. Totodată, a precizat că a fost nevoit să-și reprogrameze activitățile, fiind afectat de o răceală severă, care l-a obligat să urmeze tratament cu perfuzii.

După depunerea cererii, Antonescu a fost invitat de reprezentanții CNSAS să se prezinte a doua zi, începând cu ora 9 dimineața, pentru a studia documentul respectiv. A menționat că răspunsul instituției a fost prompt și că nu a existat nicio întârziere în procesul de clarificare.

„Ce am spus: mâine voi depune cerere, am făcut! Nu am făcut-o de la prima oră pentru că pur și simplu, am amânat și programul, sunt foarte răcit, am fost pe perfuzii, până la încheierea programului am depus această cerere.

Puteam să merg dar nu era nevoie, am depus cererea! Am spus că voi depune cererea, ceea ce am și făcut. Omanii au spus că, nu e instituția mea, oamenii au spus: ați depus cererea astăzi, foarte bine, mâine începând cu ora 9, vă așteptăm”, a declarat Antonescu.