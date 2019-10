Anamaria Prodan uimește pe toată lumea. Sexy-impresara a fost suspect de o boală extrem de gravă. Pentru a-și proteja familia a ținut totul secret. Nu a vrut să îngrijoreze pe nimeni cu problemele ei.

Anamaria Prodan a fost suspect de cancer. Aceasta a făcut dezvăluiri complete la Kanal D, la emisiunea Teo Show. A dezvoltat mai mulți noduli la sâni, semn că era suspectă de cancer mamar.

După o vizită la medic, Prodanca a descoperit că nu este cazul de cancer la sân. Doar soțul ei, Laurențiu Reghecampf, a fost cel care a știut prin ce trece și a susținut-o în fiecare clipă deși este plecat în lumea arabă.

„Când ai probleme, îţi dai seama că ai nişte prieteni minunaţi. Am trecut prin momente foarte grele şi nu am fost singură. Am avut mai mulţi noduli şi a durat mai mult până au făcut biopsie la toţi. La început nu a ştiut nimeni, nu am spus nimănui pentru că nu am vrut să îşi facă griji. Doar soţul meu a ştiut, m-a încurajat non-stop şi am avut numai discuţii pozitive”, a dezvăluit Anamaria Prodan la Kanal D.

Prodanca a stat timp de opt zile internată în spital. I-a fost teamă de speculațiile presei, dar și de informațiile care ar putea ajunge la urechile celor dragi. Totuși, detalii despre starea de sănătate au ajuns la mama ei, care știa că Anamaria este plecată în America, iar ea se afla în Turcia, la control.

„Am stat 8 zile în spital şi nu am ieşit de acolo. Nu am ieşit pentru că mi-a fost frică de speculaţiile din presă. Dar de ceea ce îţi este frică, fix asta ţi se întâmplă. Mama când a aflat a început să plângă. Ea ştia că sunt în America, iar eu eram în Turcia la control”, a completat vedeta, conform sursei citate.

