Anamaria Prodan pare să fi îngropat pentru moment toate supărările și scandalurile pricinuite de despărțirea de Laurențiu Reghecampf. Chiar dacă poate mulți s-ar fi așteptat să o vadă pe impresară sfâșiată de durere, lucrurile par să stea exact invers. Celebra impresară a făcut un gest neașteptat chiar în prag de sărbători. Ea a postat și câteva fotografii sugestive în acest sens.

Mulți care au văzut pozele, nu numai că au aflat ce pasiuni are vedeta, dar au descoperit un lucru pe care nici măcar nu îl știau. Asta pentru că Anamaria Prodan a postat poze în care savurează un vin de lux care conține particule din aur. În fotografiile de pe Instagram se văd două sticle extrem de scumpe din această băutură tradițională. Atitudinea afișată de aceasta pare una extrem de relaxată. Ea are un zâmbet radios, semn că se bucură din plin de perioada sărbătorilor de iarnă.

„cel mai bun vin! Făcut parca pr mine 🤩 Pt ca eu iubesc aurul 🤣 vinul pe care l savurez trebuie sa aibă aur in el ❤️ Obligatoriu ❤️🙌”, scris Anamaria Prodan pe Instagram.

Care este averea Anemaria Prodan

Despre Anamaria Prodan s-a scris mult în ultima perioadă, celebra impresară fiind în atenția presei mai ales din prisma divorțului de Laurențiu Reghecampf. Nu toată lumea știe că impresara are o avere colosală. Chiar ea a spus că posedă peste 40 de milioane de euro. „Am bani să trăiesc 20 de vieți”, a spus Anamaria Prodan. Anamaria Prodan este femeia de afaceri care a intrat în Top Capital 2021. Recent, aceasta a dezvăluit cum a reușit să-și câștige averea care a făcut-o celebră și invidiată. De asemenea, acesta a spus că a reușit să acumuleze o avere între 40 și 60 de milioane de euro.

„Am afaceri în mai multe domenii. Dacă aș renunța la meseria mea, aș trăi bine pentru încă 20 de vieți”, sunt cuvintele Anamariei Prodan.

În prezent, Anamaria Prodan ocupă locul 141 în clasamentul Top Capital. Aceasta a explicat că investițiile în diverse domenii de afaceri au poziționat-o așa sus. Femeia obține sume impresionante din imobiliare, sport, modă, televiziune și cryptomonede.

„Am afaceri mai multe domenii, am în imobiliare, în domeniul sportiv, în modă, în televiziune și am investit și în cryptomonede. Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi bine mersi pentru încă 20 de vieţi. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro. Am evoluat”, a spus aceasta.