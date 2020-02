Prețul succesului” de la Antena Stars, o emisiune în care cuplul își pune pe tapet întreaga viață.

Reality show-ul ce îi are în prim plan pe membrii familiei Prodan – Reghecampf, “Prodanca și Reghe. Prețul succesului” va avea premiera duminicã, 9 februarie, de la 19:45, la Antena Stars. Producția surprinde pas cu pas momente din viața îndrãgitei familii, o echipã de filmare însoțindu-i pe aceștia 24 de ore din 24.

Deși soțul său nu a putut ajunge la evenimentul de lansare, organizat astăzi, Laurențiu a surprins-o cu un cadou demn de o regină. Antrenorul i-a cumpărat un inel Cartier, în valoare de 20.000 de lire sterline.

”Laur antrenează în Dubai și nu are liber.”, a spus Anamaria, motivând absența soțului ei.

Emoționată, Anamariei Prodan i-au dat lacrimile.

”Stai, stai că eram o divă și divele cică nu plâng.”, a reacționat vedeta.

Anamaria a spus totul despre averea sa

Vedeta ne-a mărturisit că a glumit când a spus că are avere pentru 20 de vieți. Anamaria a lăsat, totuși, să se înțeleagă că are foarte mulți bani.

”A fost o glumă, nu am spus niciodată și nici n-o s-o spun vreodată ce avere am. Eu am zis că fac parte din cei care nu-și doresc să fie într-o poziție, în Forbes. Mai în glumă, mai în serios, mă uitam la junătate dintre ei și mă gândeam: Domne, dacă ar avea măcar o doime din banii pe care îi am eu, ar fi fericiți. Eu muncesc pentru banii aștia și fac sacrificii.

Îmi trăiesc viața foarte frumos și știu că am pe umeri o chestie așa și îmi doresc foarte tare să duc mult mai sus numele mamei, pe care l-a zidit cărămidă cu cărămidă și de asta am grijă de copii pei, ca ei să ducă mai departe numele.”, a declarat Anamaria Prodan pentru Capital.

