Anamaria Prodan nu mai neagă existența divorțului dintre ea și Laurențiu Reghecampf. Aceasta a decis să rupă tăcerea și să spună tot ce are pe suflet despre subiectul momentului, ci anume divorțul dintre ea și soțul ei.

O frumoasă poveste de dragoste, o căsnicia pe care am admirat-o toți la televizor și care a durat mai bine de un deceniu se va încheia curând. A mai rămas puțin timp până ce Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își vor lua la revedere definitiv. Noul antrenor al Universității Craiova a depus deja actele pentru divorț.

Ce spune Anamaria Prodan despre Laurențiu Reghecampf

Impresara a declarat public că nu va aduce niciodată injurii la adresa lui Laurențiu Reghecampf în ciuda adulterului pe care l-a comis. Anamaria Prodan susține că îl va respecta întotdeauna pe antrenorul Universității Craiova deoarece, indiferent de cele întâmplate, acesta rămâne tatăl mezinului familiei.

„Eu îl consider un bărbat perfect, pentru că e tatăl copilului meu și niciodată n-am să vorbesc urât despre el. Cum am fost exemplu pentru țara asta și pentru familia mea, am să spun că sunt mândră de ceea ce sunt, de ceea ce sunt copiii mei. Am să pledez toată viața mea pe noțiunea de familie, pentru dragostea de părinte, pentru copilul lui și pentru coloana vertebrală a familiei care întotdeauna trebuie să fie dreaptă.”, a afirmat Anamaria Prodan pentru ProSport.

Anamaria Prodan a ținut să clarifice faptul că ea nu a intervenit în vechiul mariaj al soțului ei, așa cum vehiculează publicul din România. Ea a povestit cum, în trecut, când s-a întâlnit cu Laurențiu Reghecampf, a cerut să discute despre situația mariajului său. În cadrul acelei discuții, a participat și prima soție a antrenorului, la rugămințile Anei. Aceasta a dorit să afle dacă relația lor mai are vreo șansă de împăcare sau nu. Abia după ce a aflat răspunsul celor doi, ea și cu Laurențiu au devenit un cuplu.

„Când m-am reîntâlnit cu Laurențiu Reghecampf după 13 ani și când am hotărât amândoi să mergem mai departe, pentru că ne pierduserăm în trecut, l-am întrebat ce legătură mai are cu soția sa. El mi-a spus că nu mai au niciun fel de legătură de doi ani, că dorm în camere separate. Nici momentul în care Luca a apărut nu i-a mai apropiat. Am aceste mesaje pe un BlackBerry. Am invitat-o pe doamna Mariana Reghecampf la masă, unde a fost și Laurențiu, și i-am întrebat dacă cei doi își mai pot repara relația pentru a fi eu liniștită sufletește. Laurențiu a spus că nu se mai poate repara nimic, pentru că ruptura era de câțiva ani.

În fața lui Dumnezeu eu stau dreaptă. Eu l-am susținut pe soțul meu mereu. Nu sunt obișnuită cu asemenea scandaluri, când l-am luat pe Laurențiu Reghecampf eram Anamaria Prodan și l-am ridicat pe culmile succesului. Am încercat să am o atitudine extraordinară, cred că puține soții au asemenea atitudine când văd acele poze în presă. El va rămâne sufletul nostru. Copiii mei n-au voie să uite că Laurențiu Reghecampf e tatăl lor.”, a spus Anamaria Prodan.

Copiii plătesc greșelile părinților

Deși impresara rămâne rece și calculată în tot acest scandal, se pare că Laurențiu junior este cel care suferă pentru greșelile tatălui său. „Toată această batjocoră va cădea pe copiii noștri.” au fost cuvintele Anamariei.

„Copilul meu vine acasă cu lacrimi în ochi.”, a fost dezvăluirea pe care impresara a făcut-o despre fiul ei, Laurențiu Reghecampf junior. „Bebeto”, cum mai este cunoscut băiatul, este extrem de afectat atât din cauza divorțul, cât și din cauza răutăților pe care le aude de la oamenii din jur.

„Pentru mine familia e totul. Mereu l-am apărat pe Laurențiu când a venit vorba de subiecte delicate. Îmi apăr foarte tare și puii, cei care suferă și nu-și recunosc tatăl în această ipostază. Trebuie să înțeleagă că oamenii se pot schimba. Cea mai mare dovadă de iubire și respect e faptul că-i oferim libertatea pe drumul pe care el consideră că e cel mai bun. Nu e o rugăminte de a se întoarce acasă. Dragostea de familie merge spre absolut pentru mine. Chiar și pe Laurențiu Reghecampf am să-l ajut ca cineva să nu-l batjocorească, să nu-i facă rău. Toată această batjocoră va cădea pe copiii noștri.

Copilul meu când merge la fotbal nu face altceva decât să vină cu lacrimi în ochi pentru că un anume părinte sau un anume copil i-a strigat ceva. Bebeto e foarte afectat și e normal pentru că familia Prodan-Reghecampf a fost atât de unită, dar se pare că Laurențiu a avut foarte multe puncte slabe de care noi n-am știut. L-am iertat și eu și copiii mei pentru toată mocirla în care ne-a băgat și îi doresc mult noroc.”, a încheiat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în 2008 și au împreună un singur copil, un băiat de 13 ani.