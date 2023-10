Ce i-a propus Anamaria Prodan fostului soț?

Se pare că s-au mai liniștit apele între celebra impresară Anamaria Prodan și fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf. Mai nou, sexy impresara și-a exprimat o dorință. Din păcate, se pare că Reghe n-ar fi de acord cu cerințele impresarei.

Nu ar fi pentru prima dată când Anamaria Prodan i-a cerut acest lucru lui Reghecampf. Ei i se pare foarte normal să se întâmple asta. Mai exact, este vorba despre copiii antrenorului, toți cei trei, de la trei mame diferite. Anamaria Prodan spune că ar fi normal ca toți copiii lui să se cunoască și să aibă o relație bună.

Impresara consideră că nu au nicio vină copiii și ar trebui să fie frați, chiar dacă sunt vitregi. Ea a amintit că Luca, fiul lui Reghecampf din prima căsătorie, a fost întotdeauna primit cu brațele deschise în familia ei și a exprimat dorința ca toți copiii fostului ei soț să aibă o relație asemănătoare.

Laurențiu Reghecampf nu-i de acord cu propunerea

Deși până acum acest lucru nu s-a întâmplat, Anamaria Prodan speră că, în viitor, Laurențiu Reghecampf va accepta ideea.

„Eu am cerut asta și mi se pare normal să se întâmple, pentru că nu au nici o vină copiii care se nasc, ei trebuie să rămână frați. Faptul că nu s-a putut până acum este doar decizia fostului meu soț. Probabil, în ani se va maturiza. Știi ce se întâmplă, când ajungi în poziția să ierți, atunci într-adevăr ești omul lui Dumnezeu. Atunci poți spune că Dumnezeu te iubește. Cât despre actualii, viitorii copii ai fostului meu soț, să-i dea Dumnezeu să aibă cât mai mulți, pentru că ăsta e cel mai frumos lucru pe care Dumnezeu ți-l poate da. Ei merită să se cunoască între ei. La noi n-a existat că ăla e frate vitreg, la noi toți copiii au fost la fel. Repet, copiii nu au nici o vină’, a spus Anamaria Prodan pentru libertateapentrufemei.ro.

Fostul cuplu Prodan – Reghecampf are împreună un fiu, pe Bebeto, în timp ce antrenorul mai are un băiat, Luca, din prima sa căsătorie cu Mariana Pfeiffer. Acum antrenorul mai are un alt băiețel de un an, Liam, cu Corina Caciuc, care este însărcinată pentru a doua oară.