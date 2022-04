Anamaria Prodan nu vrea să mai audă de România! A decis să părăsească definitiv țara

Așadar, Anamaria Prodan a spus în podcast-ul lui Damian Drăghici că următoarea ei relație „trebuie să fie cu cineva de afară”. De asemenea, aceasta spune că vrea să își vadă copiii realizați și liniștiți, până când va avea o nouă relație.

„Cred că următoarea mea relație trebuie să fie cu cineva de afară. Nu știu ce o să fac în viitor, habar n-am. (…) Întâi, vreau să-mi văd copiii pe picioarele lor, fiindcă au fost zguduiți foarte tare de Reghecampf. Noi luptăm singuri”, a spus Anamaria Prodan.

Când se va produce plecarea familiei?

De asemenea, aceasta a spus că plecarea familiei se va produce imediat după ce Bebeto va termina școala.

„Trăiesc mai mult afară în prezent. Vin acasă, îmi aranjez ce am de rezolvat, cel mic trebuie să termine școala, iar apoi plecăm. În momentul în care plecăm, totul e istorie, inclusiv Reghecampf! Voi trăi afară. (…) Casa noastră este în Vegas, casa noastră este în Abu Dhabi. Cred că am obosit să trăiesc în România, sincer. Am afară prieteni care nu se uită câte brățări ai pe mână, cum de ți le permiți, ce ai făcut pentru ele. Oamenii de afară sunt mult mai relaxați decât cei de la noi”, a dezvăluit Anamaria Prodan.

Atacul lansat la adresa lui Reghecampf

Escapadele fostului soț nu i-au fost niciodată străine, însă de fiecare dată a închis ochii pentru copii și familie, pentru imaginea pe care o avea de apărat. Până în momentul în care totul s-a schimbat radical, au ajuns la divorț, iar sentimentele de iubire s-au transformat.

„Să furi tot ce a muncit familia și să dispari, după care să apară amanta ta în diferite ipostaze, iar noi toți să primim mesaje… N-a existat în istoria acestei familii așa ceva. E ca o ironie, că n-am suportat niciodată golăncile. Astăzi el face istorie în prostie”, a mai spus aceasta tot în podcastul lui Damian Drăghici.