Anamaria Prodan a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care purta bijuterii de mii de euro, cu mesajul ‘’Happy aniversary to me’’.

Se pare că impresara din Dubai nu mai suferă după despărțirea de Laurențiu Reghecampf.

În ultima perioadă, Anamaria Prodan postează pe rețelele de socializare fotografii cu Ibrahim Ashary, unul dintre cei mai cunoscuți medici esteticieni din Dubai. Cu toate acestea, impresara nu a confirmat încă relația dintre cei doi. Astfel, nu se știe clar de la cine a primit Anamaria Prodan bijuteriile de lux.

Anamaria Prodan, într-o relație cu un celebru medic arab?

Vedeta a postat câteva poze pe contul ei de Instagram, ținându-se în brațe cu un alt bărbat, iar la una dintre postări ea a scris „I love you” (Te iubesc.). Văzând aceste fotografii, fanii ei au presupus că ar avea o nouă relație.

Bărbatul din postările ei este un medic arab, specializat în chirurgie plastică. Numele său este Ibrahim Ashary. Acesta locuiește în Dubai. El a urmat cursurile de la University of Tubingen, din Germania.

Este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni chirurgi care se ocupă de rinoplastie și lifting facial. Acesta se mândrește cu dezvoltarea unei noi tehnici, denumită „Ashary Thread Lift Technique”, o soluție de înfrumusețare foarte râvnită în prezent în întreaga lume.

Anamaria Prodan l-a uitat pe Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a spus de nenumărate ori că nu se va afișa cu alt bărbat până când divorțul dintre ea și Laurențiu Reghecampf nu va fi încheiat. Ea a explicat că a luat această decizie din respect pentru viitorul ei partener.

Amintim că, în urmă cu două luni, vedeta a recunoscut că a intrat un nou bărbat în viața ei.

„Sunt, sincer, în cea mai bună perioadă a vieții și mă simt bine eu, înăuntru, și se vede și pe afară, așa îmi zic toți prietenii, întineresc. Trăiesc frumos, mă ocup de copii, mergem mai departe. Da, iubesc, dar eu sunt un om care iubește totul, să știi, și florile, și oamenii, și tot ce vrei.

Dacă mă întrebi acum dacă am pe cineva în viața mea, am pe cineva în viața mea, dar niciodată nu o să mă vezi la braț cu acel cineva până nu am procesul gata”, spunea Anamaria Prodan, la Star Matinal.