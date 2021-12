Aflată în plin divorț cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan se bucură deja de aprecieri din partea unui bărbat misterios. Acesta încearcă să o cucerească cu diferite cadouri. Cel mai recent, vedeta a primit o brățară cu diamante în valoare de aproape 100.000 de euro.

Recent, Anamaria Prodan a postat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii în care poartă brățara cu diamante, o bijuterie extrem de elegantă și scumpă. Aceasta face parte din colecția Cartier, mai exact Juste Un Clou și costă 86.000 de euro.

În plus, impresara a primit un cadou inedit și de Crăciun, mai exact un buchet imens de trandafiri roșii. Cadoul a fost însoțit și de un bilețel. Chiar dacă din poza postată pe Instagram nu se poate descifra mesajul din bilețel, se pot observa cuvintele „Love you!” (Te iubesc) la final.

Ce-și dorește de la Noul An?

După scandalul divorțului de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan dorește să-și refacă viața personală anul viitor. Ea a spus că „l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea ceva frumos în viața mea, ceva bun, ceva mândru, ceva demn”.

De asemenea, Anamaria Prodan a mărturisit că după atâția ani de căsnicie a învățat „că trebuie să mă uit foarte atent la oamenii de lângă mine și să mă cântăresc foarte mult dacă investesc sau nu în ei”.

„Pentru noi nu mai există Reghecampf. Minciuna și fățărnicia a fost exclusă definitiv din viața noastră. Și din mintea copiilor mei și din mintea mea”, a continuat Prodan.

Cu toate cele întâmplate, Anamaria Prodan a spus că a reușit să depășească momentul dificil din viața ei și că privește optimistă către viitor.

„E superb în fiecare an, eu mă simt din ce în ce mai tânără. Sunt fericită că am scăpat de tot răul din viața asta. Mă uit frumos înainte, zâmbind, liniștită, alături de copiii mei și prietenii dragi mie care au rămas lângă mine. E bine că am scăpat de scursurile care erau lângă mine. Va fi din ce în ce mai bine”.