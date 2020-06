Cea mai recentă decizie luată de Anamaria Prodan i-a adus deja critici dure. Noua patroană de la FC Hermannstadt l-a dat afară pe antrenorul Vasile Miriuţă după prima partidă disputată de formaţia din Sibiu odată cu reluarea Ligii I. Meciul contra celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe s-a terminat cu scorul de 1-1.

Concedierea antrenorului l-a făcut pe Cornel Dinu, fosta glorie de la Dinamo, să o ia din nou în colimator pe Anamaria Prodan. Nu este pentru prima oară când cei doi îşi aruncă cuvinte grele în public.

“Normal că nu sunt de acord cu așa ceva, să dai afară un antrenor după un meci, dar despre cine discutăm aici? Despre o combinație de hazaică, balabuste și vivandieră, despre asta e vorba. În ultimul timp, fata asta tentează mai mult cu spatele și are un comportament între canal și cruce de piatră, dar nu sub manieră creștină”, a spus Cornel Dinu la Telekom Sport.

“Își jignește familia, prietenii, foștii colaboratori, foștii coechipieri, pe absolut toată lumea”

Replica nu s-a lăsat mult aşteptată. Anamaria Prodan a dat de pământ cu fostul jucător şi antrenor de la Dinamo: “Cornel Dinu nu mai are cum să fie considerat o legendă după ce a făcut în ultima vreme. În cel mai bun caz rămâne un etern sifonar.”

“Probabil că Dinu are senzația că a învățat multe lucruri de la Fănuș Neagu, în serile când îi turna în pahar, după ce îi spăla vasele. Sau poate când fura prăjiturile care-i cădeau pe sub masă marelui Fănuș, iar el le ascundea, pe furiș, în geacă. Sau poate când scurgea sticlele de vin rămase de la petrecerile lui Fănuș, în sticle de plastic și amesteca vinul roșu cu vinul alb să nu fie văzut, când îl bea în taxi până acasă și se gândea cum să facă să-l bage cineva și pe el în seamă. Cornel Dinu nu mai are cum să fie considerat o legendă după ce a făcut în ultima vreme. În cel mai bun caz rămâne un etern sifonar. A împrumutat câteva cuvinte de la oamenii lângă care a stat, dar nu știe să le folosească unde, cum și către cine trebuie. Își jignește familia, prietenii, foștii colaboratori, foștii coechipieri, pe absolut toată lumea, așa că nu mă mai surprinde nimic din ceea ce face”, a fost replica dură dată de Anamaria Prodan.

“E trist că marele scriitor n-a putut să-i împrumute din geniul său. Dar și mai păcat e că și-a dat arama pe față și s-a transformat dintr-un soț trimis după sifoane, într-un sifon veritabil. Numai că eu urăsc sifonul! O să beau și eu în seara asta un Chateau Lafite și o să mă gândesc ce rău este să te catalogheze lumea drept un sifon, iar de milă să-ți arunce un pahar de plastic cu apă de la chiuvetă și o farfurie în fața unei cafenele unde mereu ai cerșit gratis. Nici gratis nu mai primește nimic acum!”, a mai declarat, furioasă, Anamaria Prodan.