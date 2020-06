„O nouă etapă pentru FCH. Venim cu informaţii de ultimă oră şi veşti bune pentru tot ce înseamnă AFC Hermannstadt şi fotbalul sibian. Cu puţine momente în urmă, finanţatorii FCH au ajuns la o înţelegere cu familia Reghecampf, care se va implica în clubul nostru atât pe plan financiar, cât şi pe plan sportiv”, se arată pe site-ul citat.

Conducerea clubului anunţă de asemenea „investiţii importante pe termen lung” în cadrul parteneriatului cu Anamaria Prodan.

„FCH intră astfel într-o nouă etapă la nivel de organizare administrativă, în care se anunţă investiţii importante pe termen lung. Avem acum un suflu nou, care dă un plus valoric clubului. Ne bucură prezenţa doamnei Anamaria Prodan Reghecampf în calitate de investitor în proiectul nostru. Sibiul are fotbal! Sibiul are #FCH!”, se mai menţionează în comunicat.

Claudiu Rotar, unul dintre acţionarii clubului, a confirmat afacerea pentru GSP.ro: „Am semnat toate actele. Este o zi importantă pentru ca eu îmi doresc binele acestui club. Nu dau pe nimeni afară și nu fac rău nimănui. Sunt bine intenționat. Vreau sa ajut Hermannstadt și orașul Sibiu. E tot ce îmi doresc.

Vreau să aduc bani în club, iar Anamaria Prodan ne poate ajuta în aceste momente. Ana a fost coopotată în consiliul director al clubului nostru, alături de restul partenerilor pe care îi avem. O să fie membru în consiliul de administrație, ne va sprijini financiar. Este o zi foarte importantă pentru Sibiu și pentru Hermannstat!”.