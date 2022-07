Anamaria Prodan trăiește intens de când a început procesul de divorț dintre ea și Laurențiu Reghecampf. Impresara călătorește destul de mult, se ocupă și de afacerile sale, însă este foarte discretă în ceea ce privește viața sentimentală.

Ultima postare de pe Instagram a vedetei dă de înțeles că aceasta ar avea pe cineva în viața ei. Anamaria Prodan spune că există cineva în inima ei și totodată că este dispusă să facă orice fel de schimbare în acest sens, dacă va fi nevoie.

Mesajul Anamariei Prodan care a generat controverse

„Deja locuiește în inima mea. Și plănuiesc să fac orice ajustări ar fi necesare ca să fie o casă sigură pentru el, să locuiască în ea pentru totdeauna și să nu simtă niciodată nevoia să se mute. O să o demolez dacă e nevoie, o să o reconstruiesc și o să o fac invincibilă, imună la cutremure, furtuni și incendii”, se arată în mesajul transmis de agentul FIFA, care a stârnit controverse.

Menționăm faptul că nu este prima oară când fanii acesteia se întreabă dacă există cu adevărat cineva în viața ei. La un moment dat, Anamaria Prodan povestea că trăiește cea mai bună perioadă din viața și că se simte foarte bine.

Anamaria Prodan susține că există cineva în viața ei

„Sunt, sincer, în cea mai bună perioadă a vieții și mă simt bine eu, înăuntru, și se vede și pe afară, așa îmi zic toți prietenii, întineresc. Trăiesc frumos, mă ocup de copii, mergem mai departe. Da, iubesc, dar eu sunt un om care iubește totul, să știi, și florile, și oamenii, și tot ce vrei”, spunea impresara.

Totodată, ea a mai declarat atunci că iubește și că într-adevăr are pe cineva în viața ei. Pe de altă parte, Anamaria Prodan mai spunea că nu se va afișa cu nimeni la braț până când nu va încheia definitiv procesul de divorț cu soțul ei, Laurențiu Reghecampf.

„Dacă mă întrebi acum dacă am pe cineva în viața mea, am pe cineva în viața mea, dar niciodată nu o să mă vezi la braț cu acel cineva până nu am procesul gata”, a mai spus Anamaria Prodan, la Star Matinal.