Detalii de ultimă oră în plin divorț. Într-un interviu acordat la Antena Stars, Anamaria Prodan a dezvăluit cum se simte în timpul procesului de divorț și de asemenea, a vorbit și despre actualul său iubit.

Impresara susține că este în cea mai bună perioadă a vieții sale și este convinsă de faptul că acest lucru se vede și pe dinafară. Totodată, ea a mai adăugat că în momentul de față are pe cineva în viața ei, însă nu se va afișa la brațul său până când nu va încheia procesul de divorț cu Laurențiu Reghecampf.

De ce nu se afișează impresara cu noul ei iubit?

„Sunt, sincer, în cea mai bună perioadă a vieții și mă simt bine eu, înăuntru, și se vede și pe afară, așa îmi zic toți prietenii, întineresc. Trăiesc frumos, mă ocup de copii, mergem mai departe. Da, iubesc, dar eu sunt un om care iubește totul, să știi, și florile, și oamenii, și tot ce vrei.

Dacă mă întrebi acum dacă am pe cineva în viața mea, am pe cineva în viața mea, dar niciodată nu o să mă vezi la braț cu acel cineva până nu am procesul gata”, a mărturisit Anamaria Prodan, în cadrul emisiunii Star Magazin, difuzat pe Antena Stars.

Anamaria Prodan, despre procesul de divorț

În ceea ce privește finalizarea procesului de divorț, Anamaria Prodan susține că Laurențiu Reghecampf este cel care tot prelungește divorțul. Mai exact, ea susține că antrenorul preferă această situație, sperând că ea se va răzgândi. Aceași atitudine a fost văzută și în rândul avocatului, adaugă ea.

Pe de altă parte, Anamaria Prodan spune că nimic nu se va schimba, ci din contră, atitudinea antrenorului o ”înrăiește mai mult” pe zi ce trece.

„Dacă acest proces se va întinde cum se prevede și cum zâmbea și avocatul, pentru că lui Reghecampf îi convine foarte tare să se întindă, că trec anii și probabil se gândește că mă îmbunează, dar eu pe munca vieții mele și pe munca copiilor mei el nu înțelege că mă înrăiește cumva, mai mult”, a adăugat sexy impresara.