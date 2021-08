Anamaria Prodan vrea să arate lumii întregi că între ea și Laurențiu Reghecampf lucrurile stau mai bine ca niciodată. Impresara nu s-a limitat doar la vorbe, ci a venit și cu dovada. Ea a postat pe Instagram un clip în care Laurenţiu Reghecampf îi spune un mesaj extrem de clar. „Te iubesc”, sunt cuvintele rostite de celebrul antrenor.

Anamaria Prodan a ținut să facă public mesajul special pe care l-a primit. Astfel, speră ea, gurile rele și insinuările la adresa lui Reghecampf vor înceta.

„Reghecampf e soţul perfect şi tatăl perfect. Nu a trădat niciodată familia şi copiii. Este un exemplu demn de urmat. Asta spune toţi despre „soarele” nostru. Aşa e soţul meu în realitate. După fiecare antrenament, îmi trimite mesaj. Nu trimite către Becali sau către dame de prin oraş. Nu stă în restaurante să bea până leşină, cum văd că se insinuează. Munceşte şi vine acasă, face avere pentru familia noastră, cumpără case copiilor, banii din conturi îi cheltuie numai pentru noi, familia lui”, a scris Prodan, pe contul personal de Instagram.

Dovada prezentat chiar de Anamaria Prodan

Reacția impresarei vine după în spațiul public au apărut mai multe informații care au indicat o tensiune în relația ei cu Reghe și s-a vorbit chiar de un divorț. O ultimă știre indică că tehnicianul Craiovei ar fi dispus să le cedeze o sumă uriaşă celor două fete. El ar fi dispus, conform ziare.com, să le pună în conturi câte un milion de euro celor două fete pe care Prodan le are din prima ei căsnicie, Sarah şi Rebecca. Pe de altă parte, el ar urma să aibă grijă de Luca, copilul pe care îl are cu fosta soţie, Mariana, şi de Laurenţiu Reghecampf jr, cel pe care îl are cu Anamaria Prodan.