Revista Capital (R.C): Care considerați că au fost cele mai importante realizări în ultimul an? Ce planuri aveți pentru 2022 ?

Ana Andreea Beatrice (A.A.B): În ultimul an am participat la Campionate Europene si Mondiale de lupte libere la categorii de vârstă diferite, U23 si Seniori, unde am reușit să câștig 3 titluri de campioană, consecutiv. Locul 3 la Campionatul European Seniori (2021), Calificare la J.O Tokyo (2021), Locul 1 la Campionatul Mondial U23 (2021), Locul 1 Campionatul European U23 (2022), Locul 1Campionatul European Seniori (2022). Următorul meu obiectiv pentru acest an ar fi o medalie la Campionatul Mondial de Seniori, unde nu am reușit să ocup niciodata o treaptă a podiumului.

Accidentările, cea mai mare provocare pentru un sportiv

R.C: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei si cum le-ați rezolvat?

A.A.B: Consider că cele mai mari provocări pentru un sportiv de performanță sunt accidentările pentru că te scot din circuit o perioadă și nu este tocmai plăcut să o iei de la 0 mai apoi. La sfârșitul anului trecut am avut o accidentare la genunchi care credeam că o să mă tragă înapoi dar mi-am păstrat calmul, am făcut recuperare și tot ce ținea de mine pentru a mă întoarce pe covorașul de lupte cât mai repede. Îmi place să cred că după fiecare furtună soarele va zâmbi; există o soluție pentru orice problemă. Așa a fost și în cazul meu, după această accidentare au urmat titlurile de campioană, cele mai bune rezultate ale mele din carieră.

R.C: Care este rețeta succesului în lupte?

A.A.B: Nu știu dacă există neapărat o anumită rețetă pentru succes în lupte. În cazul meu a funcționat disciplina, faptul că am fost constantă în pregătire și nu am așteptat să văd rezultate de pe o zi pe alta și ultimul lucru și cel mai important, foarte multă muncă.

R.C: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

A.A.B: Programul meu zilnic atunci când sunt in pregătire pentru un concurs important cuprinde: înviorare 07:45, masă: 08:00, antrenament: 10:00-12:00, masă: 13:00, apoi odihnă, al doilea antrenament: 17:00-19:00. Fac 2 antrenamente zilnic, mai puțin miercuri și sâmbăta când am un antrenament și recuperare (saună + bazin), iar duminica am liber.

Moda și nutriția, pasiunile de dincolo de sport

R.C: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

A.A.B: Sunt pasionată de modă, iar cât de curând mi-am dat seama ca îmi place să ascult sfaturi și sa învăț lucruri despre nutriție, poate tot din dorința aceasta de a face totul cum trebuie pentru performanță.

R.C: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

A.A.B: Din punctul meu de vedere o femeie de succes ar trebui să aibă aceste 3 calități de bază: independența, ambiție și inteligență emoțională.

R.C: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

A.A.B: Sunt o persoană perseverentă, sensibilă, ambițioasă care ar fi capabilă să înceapă oricând de la 0 orice proiect in viață, sunt însetată să învăț lucruri noi care m-ar putea ajuta atât pe plan profesional cât si personal.