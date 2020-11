Germania priveşte cu temere anunţul Statelor Unite privind o eventuală retragere a trupelor din Afganistan. Guvernul de la Berlin se arată “deosebit de îngrijorat” de impactul pe care l-ar putea avea plecarea militarilor americani, anunţată pentru luna ianuarie 2021, asupra “avansării negocierilor de pace” din Afganistan.

Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat: “Suntem deosebit de îngrijoraţi de ceea ce anunţul american ar putea să însemne pentru avansarea negocierilor de pace din Afganistan”. Totuşi, el a subliniat că acest proces abia a început.

Following Donald Trump’s decision to cut the number of US troops in #Afghanistan, German Foreign Minister @HeikoMaas says he’s concerned hasty action could hamper progress, endanger German soldiers serving there, and put peace talks at risk. pic.twitter.com/lgINof17jy

— DW Politics (@dw_politics) November 18, 2020