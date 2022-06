Recent, actrița americană a vorbit deschis despre decizia finală a judecătorilor americani, dar și despre reacțiile negative ale milioanelor de oameni de pe rețelele sociale.

Acest proces juridic a fost extrem de mediatizat, așa că au apărut rapid pe rețelele sociale diverse comentarii, atât pozitive, cât și negative, însă majoritatea erau în favoarea lui Johhny Depp. De exemplu, hashtag-ul „#justiceforamberheard” a strâns doar 27 de milioane de vizualizări pe Tik Tok, iar hashtag-ul „#justiceforjohhnydepp” au adunat peste 20 de miliarde pe vizualizări numai pe Tik Tok.

Amber Heard spune că nu merita să fie atât de criticată de oamenii de acasă

În prezent, Amber Heard susține ferm că nu merita să fie aspru criticată și jignită continuu în mediul online deoarece oamenii obișnuiți nu știu tot ce s-a întâmplat în timpul mariajului ei cu Johnny Depp. Ea este ferm convinsă că aceste critici negative au avut o influență majoră asupra verdictul final al juraților. Cu toate acestea, actrița americană recunoaște sincer că nu acuză jurații pentru decizia lor.

„Chiar înțeleg ceea ce s-a întâmplat. El (n.r. Johnny Depp) este un personaj iubit și publicul trăiește cu senzația că îl cunoaște. Este un actor fantastic. Nu acuz jurații. Cine crede că merit atâta ură și venin, chiar dacă e convins că sunt o mincinoasă, nu mă poate privi în ochi și să îmi spună că părerile postate pe rețelele de socializare sunt o interpretare corectă.

Nu mă interesează ce crede cineva despre mine sau ce judecăți vreți să faceți despre ceea ce s-a întâmplat în intimitatea casei mele, în căsnicia mea, în spatele ușilor închise. Nu presupun că o persoană obișnuită ar trebui să știe aceste lucruri. Și, prin urmare, nu o iau personal”, a spus recent Amber Heart, într-un interviu acordat postului de televiziune american NBC. Interviul respectiv urmează să fie difuzat complet peste câteva zile.

Amber Heard, profund dezamăgită de verdictul juraților

Amintim faptul că, la scurt timp după ce jurații au dat verdictul final, Amber Heard și-a exprimat dezamăgirea pe contul său de Instagram.

„Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Am inima frântă pentru că muntele de dovezi încă nu a fost suficient pentru a rezista puterii şi influenţei disproporţionate ale fostului meu soţ.

Sunt şi mai dezamăgită de ce înseamnă acest verdict pentru alte femei. Este un pas în spate. Întoarce ceasul într-o perioadă în care faptul că o femeie vorbeşte însemnă că va fi umilită public. Ne întoarce la ideea că violenţa împotriva femeilor nu trebuie să fie luată în serios.

Cred că avocaţii lui Johnny au reuşit să determine juriul să treacă cu vederea problema cheie a libertăţii de exprimare şi să ignore dovezile care au fost atât de concludente încât am câştigat în Marea Britanie. Sunt tristă că am pierdut acest proces. Dar sunt şi mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am ca americancă – de a vorbi liber şi deschis.”, a scris recent Amber Heard pe contul său de Instagram.