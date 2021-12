Amanda Zhang a venit în România pentru a devenit CEO-ul filialei locale a Mercedes-Benz după ce la nivel european a condus Departamentul de Comunicare de Marketing pentru Regiunea Europa, unde supraveghea activitatea a 18 piețe. Una dintre marile provocări ale carierei sale a fost înființarea Departamentului de Produs și Marketing pentru Regiunea Europa în urmă cu 6 ani.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a făcut în acest an?

Amanda Zhang: Sunt mulțumită de proiectele pe care am reușit să le lansăm în acest ultim an, primul meu an în calitate de CEO Mercedes-Benz România. În ceea ce privește operațiunile și serviciile de business, aș menționa lansarea noului Centru Logistic de la Dragomirești-Vale. Centrul este o soluție de depozitare pe termen lung pentru activitatea post-vânzare din România și este cu siguranță un mix de inginerie germană și ambiție locală de dezvoltare. Și pentru că sunt un promotor pasionat al transformărilor digitale, subliniez cu mândrie că, pe lângă capacitatea mare, centrul logistic este și 100% pregătit pentru viitor, deoarece toată comunicarea cu partenerii autorizati din țară este 100% digitalizată: aceștia au acces la platforme digitale conectate la sistemele de depozitare și primesc instantaneu notificări privind disponibilitatea și termenele de livrare a pieselor de schimb și accesoriilor. De asemenea, a fost implementat un sistem de management al stocurilor Daimler 100% digital pentru toate operațiunile logistice.

Un viitor electric

Un alt proiect ambițios implementat anul acesta a fost proiectul Mercedes-EQ Pop-up Store. Aici, unul dintre obiective a fost acela de a face brandul nostru mult mai accesibil publicului și de a redefini ceea ce înseamnă o marcă de lux. Și, în timp ce vizitatorii au putut descoperi brandul și produsele redefinite, au înțeles, de asemenea, modul în care mașinile noastre sunt fabricate pentru un viitor sustenabil. Anul acesta am lansat pe piața românească două modele complet electrificate: EQA și EQS, autoturisme care se adaugă la modelul EQC lansat anterior. Și pentru că am menționat produsele noastre Mercedes-EQ, s-ar putea să fiți deja familiarizați cu strategia noastră globală de electrificare, comunicată la începutul acestui an. Compania și-a stabilit trei obiective majore pentru anii următori:

–Până în 2025, fiecare model Mercedes va avea o alternativă electrică. Vom lansa trei arhitecturi exclusiv electrice și ne propunem să atingem o cota xEV de până la 50%.

–Până în 2030, la nivel global, Mercedes-Benz va fi pregătită să treacă de la Electric First la Electric Only, acolo unde condițiile de piață permit.

-Ne aflăm în căutarea reducerii amprentei de CO2 și a decarbonizării a tot ceea ce facem. Pentru un brand de lux modern, sustenabilitatea este o necesitate. La Mercedes-Benz ne dorim să ne mișcăm într-un ritm rapid: să definim noi ere ale mobilității și să ținem pasul cu dorințele și stilul de viață ale clienților noștri.

De asemenea, am dus mai departe principiul abordabilității în ofertele noastre: clienții noștri vor avea în curând acces la un program modernizat de leasing operațional, precum și la o platformă îmbunătățită Mercedes-Benz Certified pentru mașinile rulate. Toate acestea cu un singur scop: să fim mai aproape de nevoile clienților noștri locali, redefinind în același timp ceea ce înseamnă o marcă de lux.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări cu care v-ați confruntat în acest an?

Amanda Zhang: În 2021 a existat un mare sentiment de neliniște peste tot, cu siguranță am simțit pandemia ca pe o provocare universală. Dar atunci când sunt o mulțime de variabile în jurul tău, trebuie să definești și să setezi o organizație formală. Așadar, ne-am concentrat pe păstrarea oamenilor noștri în siguranță, dar și implicați. Noi am început să lucrăm de acasă și, în timp ce respectam toate măsurile impuse și aveam grijă unii de alții, am dorit să menținem o comunicare constantă cu echipele și să continuăm să le motivăm într-o perioadă globală dificilă.

Pot spune că această provocare ne-a făcut să învățăm multe despre cum să navigăm prin incertitudine.

CAPITAL: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură propoziție, care ar fi aceasta?

Amanda Zhang: Mercedes-Benz România adaugă energia sa locală unui brand iconic global. Suntem o companie care găsește puterea în provocările zilnice și care folosește aceste provocări pentru a modela curajos viitorul mobilității prin intermediul produselor noastre superbe. Aducem luxul modern clienților români cu cele mai dorite mașini din lume.