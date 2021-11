CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

AMANDA ZHANG: Anul trecut eram la Stuttgart, conducând Departamentul de Comunicare de Marketing al Mercedes-Benz Region Europe, deservind 18 piețe. Într-un an atât de dificil pentru noi toți, sunt mândră că am înființat mai multe hub-uri regionale în diferite țări europene și am reunit o echipă diversă, într-un set-up de lucru virtual. Provocarea nu a fost doar de a face funcțional acest set-up virtual, ci și de a alinia o echipă multiculturală, echipă ce provine din medii și culturi diferite, la un singur scop – de a crea eficiență și de a sprijini obiectivul nostru: digitalizarea operațiunilor.

Anul acesta m-am alăturat Mercedes-Benz România, preluând conducerea unei echipe talentate și avem deja câteva proiecte ambițioase. Unul dintre obiectivele noastre este de a face brandul și mai abordabil pentru publicul nostru și de a redefini ceea ce înseamnă un brand de lux. Cred sincer că luxul nu este ceva de neatins, care poate fi savurat doar ocazional. Cred că luxul trebuie să fie sentimentul de care toți clienții noștri existenți sau potențiali se pot bucura în fiecare zi prin experiența lor cu produsele noastre.

Un alt pilon important în activitatea noastră la nivel local este accentul pus pe vehiculele noastre plug-in hybrid și electrice. Interesul pentru mobilitatea sustenabilă continuă să crească în România, iar compania noastră are un obiectiv clar de a atinge o cotă xEV de până la 50% până în 2025. Pe lângă faptul că oferim clienților noștri cele mai bune vehicule electrice și plug-in hybrid, ne dedicăm energia, împreună cu rețeaua noastră de parteneri autorizați Mercedes-Benz, pentru a ne alinia infrastructura locală la această abordare durabilă.

Un CEO cu experiență europeană

AMANDA ZHANG: Pentru mine, ceea ce părea a fi cea mai mare provocare la un moment dat s-a dovedit a fi o sursă de satisfacții pe termen lung. Cred că există multe oportunități de creștere în aceste provocări.

În urmă cu șase ani, am înființat Departamentul de Produs și Marketing în Regiunea Europei, un liant între sediul central și cele 18 piețe din care este format. Acesta a fost un proiect foarte ambițios, deoarece a necesitat alinierea diferitelor piețe, înțelegerea nevoilor lor specifice, gestionarea diferitelor părți interesate și a barierelor culturale.

Recent, am învățat multe despre cum să conduci o companie în vremuri încărcate de incertitudine. Pandemia a fost o provocare pentru noi toți, ca societate, și aș spune că atunci când există o mulțime de variabile în jurul tău, trebuie să înființezi și să definești o organizație funcțională. Am reușit să facem acest lucru și a fost într-adevăr cheia pentru gestionarea cu succes a întregii situații pentru angajații, partenerii și clienții noștri.

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru compania din care faceți parte?

AMANDA ZHANG: Fiind o companie germană, este în ADN-ul nostru să lucrăm într-o cultură bazată pe performanță și să punem un mare accent pe lideri puternici. Ne îndeplinim întotdeauna promisiunile și ne străduim mereu să obținem cele mai bune rezultate. Fac parte din această companie de peste 20 de ani și în tot acest timp am avut șansa nu numai să lucrez pentru unul dintre cele mai fascinante branduri din lume, ci și să fiu înconjurată de oameni foarte ambițioși, diverși și orientați spre soluții, care conduc această companie înainte. Toate cele de mai sus, completate de capacitatea de a ne adapta și reinventa întotdeauna produsele și serviciile, este ceea ce cred că face ca compania noastră să aibă succes și ca marca Mercedes-Benz să fie atât de respectată și iubită.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

AMANDA ZHANG: Relocarea alături de familia mea în România și preluarea rolului de CEO a Mercedes-Benz România a reprezentat un reper important pentru mine. Deja simt că România este casa mea departe de casă și, de asemenea, locul în care pot pune în valoare, de data aceasta în primul meu rol de CEO, toată experiența anterioară pe care am acumulat-o în fostele mele roluri în Daimler. A fost un an cu mari schimbări și aștept cu nerăbdare să-mi transform viziunea în realitate, alături de echipa extrem de ambițioasă pe care sunt norocoasă să o am alături.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

AMANDA ZHANG: Există un citat din Warren Buffett cu care rezonez: „Înconjoară-te de oameni care te împing să faci mai bine. Fără dramă sau negativitate. Doar obiective mai mari și motivație mai multă. Vremuri bune și energie pozitivă. Fără gelozie sau ură. Pur și simplu scoateți ce este mai bun unul în celălalt.” Cred că aceste cuvinte cuprind perfect regulile după care mă ghidez în munca mea și în viața mea.