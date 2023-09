Doliu în muzica din România! Răzvan Gorcinski, fostul toboșar al „Proconsul”, s-a stins din viață vineri, 1 septembrie 2023. El fusese internat de urgență în spital din cauza unei septicemii severe. Starea sa era critică.

La doar câteva ore distanță, după ce s-a aflat că s-a stins din viață. Soția sa și foștii săi colegi de scenă i-au adus un ultim omagiu prin intermediul rețelelor sociale.

„Am fost „camarazi de razboi” in perioada 2015-2017, pe cand am activat impreuna in formatia Pact si mai apoi in Schimbul 3. Răzvan Gorcinski ( Gorcinski Razvan )nu a fost doar un coleg, a fost si un prieten, un om pe care te puteai baza atunci cand aveai nevoie de sustinere morala, atunci cand aveai nevoie de un zambet si de tone de optimism.

Mie mi-a fost alaturi, si in momentele bune si in momentele mai putin bune, mai tensionate (există si astfel de momente in viata unei formatii), reusind sa imi dea putere sa trec peste ele cu bine. Este foarte greu sa scriu la timpul trecut despre Razvan si ar fi atat de multe de povestit despre intamplarile traite impreuna in acei doi ani, incat cred ca as putea scrie o carte.

De azi, Razvan nu mai este printre noi, motivele plecării sale atat de devreme fiind, cel putin din punctul meu de vedere, de neinteles. Dumnezeu sa il odihneasca! Condoleante familiei!”, a scris un fost coleg de-al său pe rețelele sociale.