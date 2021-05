Americanul își spune povestea într-un articol publicat de Newsweek. „Am cunoscut prima dată criptomoneda în 2013. Am încercat să mă implic, dar nu aveam resursele și eram nervos că pierd bani.

Criptomonedele l-au îmbogăţit

Am studiat informatică, așa că m-a interesat conceptul”, spune Leonard. El amintește că există discuții de grup în privința criptomonedelor, în aplicații precum Telegram. Ești ca în „Vestul sălbatic” în acele grupuri, dar am reușit să găsesc altele specifice pentru dezvoltarea diferitelor monede în care am investit, explică Leonard.

Pe măsură ce investițiile lui au câștigat valoare și a reușit să încaseze 401k, le-a reinvestit în criptomonedă.

„Au fost penalități pe care le-am plătit pentru a face acest lucru, dar de atunci am recuperat acești bani de multe ori”, povestește americanul.

Apoi, în aprilie 2021, investițiile mele criptografice au atins valoarea de 1 milion de dolari. Trecerea de la zeci de mii de dolari investiți, la 1 milion de dolari, îmi arată că merită criptomoneda.

Dezvăluirile milionarului

„Când investițiile mele criptografice mergeau foarte bine, mi-am spus: „Ok, am un ceva bani acum, așa că pot să scot și să acopăr acontul. Aveam câteva monede speciale care se descurcau foarte bine, pe care am ajuns să le vând. Este ca și cum ați vinde acțiuni”, continuă el.

Crede că lumea se află acum cu criptomoneda în locul în care era în anii 90, cu boom-ul „www.com”. De aceea, crede el, investiția în criptomonede este un noul Google sau noul IBM.

Americanul nu înțelege de ce, în 2010, când Bitcoin era extrem de nou, nu auzise nimic de criptomonedă. „Tehnicianul” din mine ar fi investit cel puțin 100 de dolari”, recunoaște el

Leonard susține în final că investițiile în criptomonede i-au schimbat enorm viața, ajutîndu-l să-și realizeze visul din totdeauna: „Acum, pot avea o casă cu tot confortul, așa cum mi-am dorit!”