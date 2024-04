Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, și-a exprimat opinia în urma deciziei CSM de a nu o suspenda din funcție judecătoarea Ioana Ancuța Popoviciu în dosarul accidentului de la 2 Mai.

Ea a subliniat că există controverse și incertitudini legate de procedura din acest caz și că ar fi preferat ca decizia CSM să elimine orice ambiguitate sau nelămurire în rândul publicului.

Alina Gorghiu a explicat că decizia de miercuri a fost luată de către Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM. Ea a subliniat că nu are nicio atribuție în întregul proces.

De altfel, mai spune că secția a analizat dosarul, concluzionând că judecătoarea din dosarul Pascu nu ar trebui suspendată până la finalizarea procedurii disciplinare. Asta în contextul în care Inspecția Judiciară a recomandat suspendarea acesteia până la finalizarea acțiunii disciplinare.

”Decizia de ieri (miercuri, nr) a aparţinut Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a CSM, ministrul nu e parte a acestei secţii. Nu am niciun fel de atribuţie în toată această procedură. Secţia a analizat dosarul şi aşa cum ştiţi, a decis ca judecătoarea din dosarul Pascu să nu fie suspendată până la finalizarea procedurii disciplinare, chiar dacă Inspecţia Judiciară a transmis acel raport prin care propunerea suspendarea doamnei judecător până la finalizarea acţiunii disciplinare”, a declarat Alina Gorghiu.

Ministrul Justiției a subliniat că este important să se menționeze că dosarul penal este încă în desfășurare și că acțiunea disciplinară este în curs de desfășurare.

Alina Gorghiu a afirmat are o obligație de rezervă pe care nu poate să o încalce. Ea nu poate face comentarii referitoare la dosar sau la probele din acesta.

Ministrul și-ar fi dorit ca decizia recentă a CSM să elimine orice incertitudine sau nelămurire în rândul publicului.

”Acum, în calitate de ministru, am o obligaţie de rezervă, pe care nu pot să o încalc, nu pot să mă pronunţ cu privire la dosar, nu am voie să mă pronunţ cu privire la probele din dosar. Însă, am spus nu o dată, ci de fiecare dată când a venit vorba de acest caz şi de alte cazuri care au avut aceeaşi încărcătură, că nu poţi să te faci că nu există controverse şi semne de întrebare cu privire la procedura care s-a desfăşurat în acest dosar. Motiv pentru care mi-aş fi dorit ca decizia de ieri a CSM să spulbere orice fel de semn de întrebare, de nelămurire a publicului”, a completat Alina Gorghiu.