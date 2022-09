După cum se știe deja, ceea mâncăm se reflectă direct asupra calității pielii și a părului. Pentru a îmbunătăți textura și calitatea firului de păr, avem nevoie de o dietă echilibrată și hrănitoare, care să cuprindă toți macro și micronutrienții.

În 2020, autorii unui studiu au ajuns la concluzia că o dietă bogată în grăsimi ar putea contribui la un ciclu anormal, prin introducerea moleculelor inflamatorii în organism. Aceste molecule provoacă stres oxidativ și blochează regenerarea foliculilor de păr, rezultând foliculi mai mici și căderea mai rapidă a părului. Prin urmare, o dietă sănătoasă și echilibrată contribuie mai mult decât am bănui la prevenirea căderii părului, potrivit ND TV.

Deficiențele nutriționale pot afecta structura și creșterea firului de păr

Un articol publicat în Dermatology Practical & Conceptual Journal arată că deficiențele nutriționale pot afecta structura și creșterea firului de păr. De aceea, este important să începeți prin a reduce consumul de produse de patiserie, mezeluri, brânzeturi, prăjeli și alte alimente bogate în grăsimi saturate.

Iată câteva alimente pe care le puteți consuma pentru a preveni căderea părului:

Legume cu frunze verzi

Legumele cu frunze verzi sunt o sursă bogată de fier, potasiu, vitamina C, vitamina K și calciu. Fierul este un micronutrient important pentru ca celulele părului să rămână active și să funcționeze corect. De obicei, persoanele care au carențe de fier se confruntă cu căderea părului. Asigurați-vă că mâncați cât mai mult spanac, salată verde, broccoli, varză și kale pentru a preveni căderea părului și a promova creșterea părului. Se pot adăuga în salate sau chiar le puteți face suc.

Cartofii dulci

Sunt considerați, pe bună dreptate, o legumă subestimată. Cartofii dulci sunt o sursă bogată de fier, cupru, potasiu, magneziu și beta-caroten. Beta-carotenul ajută la creșterea celulelor, previne rărirea părului și poate reduce aspectul tern al podoabei capilare. Conținutul de potasiu și magneziu din cartofii dulci ajută pacienții cu hipertensiune arterială. Puteți să îi fierbeți sau să îi preparați la cuptor.

Lintea

Nicio dietă echilibrată nu este completă fără linte, care este o sursă excelentă de proteine, fibre, fosfor și acid folic. Toți acești nutrienți au funcția de a furniza oxigen scalpului și de a stimula creșterea părului. Proteinele din linte sunt importante pentru creșterea părului.

Portocalele

Conținutul de vitamina C din portocale poate stimula creșterea părului și astfel ar putea reduce căderea părului. Portocalele sunt, de asemenea, o sursă bogată de magneziu, fibre, beta-caroten, flavonoide și antioxidanți. Dacă aveți mătreață, includerea portocalelor în dietă poate fi de mare ajutor.

Morcovii

Bogați în beta-caroten, morcovii pot ajuta la prevenirea căderii parului. Conțin din plin vitamina A, care poate ajuta la îmbunătățirea sănătății scalpului și la întărirea foliculilor de păr. În plus, morcovii sunt bogați în fibre, vitaminele C, K și B, fosfor și potasiu. Toți acești nutrienți contribuie la un păr puternic și sănătos.

Migdale

Migdalele conțin magneziu, care ajută la prevenirea căderii părului. Consumul zilnic poate avea un efect hrănitor asupra scalpului și de asemenea poate preveni ruperea părului.

Semințele de in

Semințele de in sunt o sursă bogată de acizi grași omega-3, care pot preveni uscarea pielii. În acest fel, consumul semințelor de in poate preveni ruperea părului. Puteți consuma semințe de in crude sau le puteți presăra în salate.