Capital a stat de vorbă cu Alexandru Stânean, CEO-ul companiei TeraPlast, despre provocările pe care le-a întâmpinat în de-a lungul carierei, dar și despre planurile de viitor și proiectele în curs de derulare.



Capital: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Alexandru Stânean, CEO TeraPlast: “Ar fi greu, din perspectiva mea chiar imposibil să aleg doar un proiect pentru că am avut foarte multe în anul care a trecut, toate importante. Dacă aș scoate unul în față, atunci restul ar pica într-o oarecare măsură în plan secund, ceea ce le-ar diminua ca amploare și semnificație. Toate fac parte dintr-o arhitectură de dezvoltare, unele sunt interdependente și prin urmare ocupă un loc aparte în cadrul Grupului.

Succesul cred că a fost ansamblul; anul trecut am demarat și finalizat investiții totale de 33 de milioane de euro. Am pus în funcțiune fabrica de ambalaje biodegradabile, am extins linia de business Instalații, am pornit construcția unei noi unități de sisteme din polietilenă, am majorat semnificativ capacitatea de procesare a TeraPlast Recycling. Fiecare proiect individual și toate luate la un loc reflectă viziunea noastră despre creștere accelerată pe care am promis-o acționarilor noștri.

Am ajuns cel mai mare procesator de polimeri din Europa Centrală și de Est, si am ajuns aici tocmai printr-o atitudine îndrăzneață, dar în același timp dublată de analiză și spirit critic, care au ca rezultat proiecte de succes.”

Capital: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Alexandru Stânean, CEO TeraPlast: “Sunt multe evenimente, dar aș înclina să aleg anul 2021, cu tot ce am făcut, așa cum am descris mai devreme, pentru că am avut proiecte majore derulate pe un fundal cu multe condiții adverse. Nu pentru noi în special, ci pentru întreg mediul de business din această lume.

Au fost cele mai mari investiții din istoria grupului, derulate într-o perioadă cu restricții impuse de pandemie, cu evoluții neașteptate ale prețurilor, cu lanțuri de aprovizionare perturbate. Inevitabil, într-un astfel de context mai apar sincope, dar cu determinare am reușit să depășim greutățile și să ne ducem planurile la bun sfârșit. Aceste investiții au devenit sau sunt pe cale să devină productive, iar impactul lor se va regăsi în rezultatele financiare.”

Capital: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

Alexandru Stânean, CEO TeraPlast: “Ne-am propus ca și în 2022 să continuăm în aceeași linie a dezvoltării curajoase, dar raționale. Operațiunile de M&A reprezintă un potențial important de creștere după cum au arătat și achizițiile din trecut, iar în 2022 vom continua în această direcție, chiar cu apăsarea pedalei de accelerație.

Evident, nu uităm investițiile. Noua fabrică pentru sisteme din polietilenă este în linie dreaptă, în această perioadă fiind în curs punerea în funcțiune a liniilor. De asemenea, așteptăm acordul de finanțare prin schema de ajutor de stat pentru proiectul de producție de folii stretch.

Am menționat mai devreme că urmărim dezvoltarea rațională, iar parte integrantă a acestei filosofii este sustenabilitatea. Căutăm cele mai bune soluții pentru optimizarea proceselor, eficientizarea activității și reducerea risipei.

Digitalizarea joacă un rol esențial în cadrul acestor transformări. Avem o strategie coerentă de a monitoriza și reduce amprenta de carbon prin proiecte precum extinderea suprafeței de panouri fotovolatice de pe hale și oferirea de soluții noi, de produse prietenoase cu mediul.”

Capital: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Alexandru Stânean, CEO TeraPlast: “Cea mai mare presiune a venit, pentru noi, din zona materiilor prime, unde am avut cotații majorate succesiv, la niveluri absolut incredibile, la care nu am fi crezut acum 3 ani că vom ajunge. Această presiune majoră a făcut inevitabil transferul unei părți de costuri suplimentare pe lanțul valoric. Am regândit și întărit politica de stocuri și aprovizionare. Ne-am adaptat din mers la noile condiții, am făcut ajustări și am modificat planuri acolo unde a fost nevoie, însă activitatea nu a avut de suferit și asta e ceea ce contează în final.

Tensiunii din piața materiilor prime i s-au adăugat mai apoi și presiuni din sectorul energetic, reflectate în prețuri record. Din această perspectivă am fost totuși protejați de perturbări semnificative prin relațiile stabile și puternice pe care le avem cu furnizorii noștri, concretizate în contracte pe termen lung la costuri predictibile.

Din perspectiva siguranței sanitare, procedurile care asigură protecția colegilor și colaboratorilor noștri au fost implementate de la început – sunt parte din normalul activității noastre și acum. Am luat toate măsurile necesare de la început, am stabilit proceduri clare, iar interacțiunea se desfășoară ușor și sigur.

Cu toate sunt evenimente excepționale, care trebuie gestionate pentru a le reduce impactul. Avem o tradiție de peste 125 de ani a Grupului TeraPlast și în tot acest interval de timp au existat vremuri dificile și foarte dificile, din care am învățat să ne adaptăm, să avem reacția potrivită atunci când lucrurile deraiază de la ce înseamnă evoluția normală așteptată.”

Capital: De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Alexandru Stânean, CEO TeraPlast: “Considerăm că avem o relație normală, de colaborare. Utilizăm toate formele de sprijin disponibile companiilor mari și am găsit sprijin din partea autorităților atunci când am derulat investiții, iar schema de ajutor de stat și-a arătat beneficiile pentru noi. La rândul nostru contribuim cu investițiile pe care le facem la reducerea importurilor, la crearea a 250 de locuri de muncă și la dezvoltarea economiei românești în general. Nu în ultimul rând, aș vrea să punctez că am plătit în ultimii 4 ani taxe și impozite în valoare de 250 de milioane de lei către bugetul statului și către bugetele locale.

Întotdeauna sunt și zone unde pot fi aduse îmbunătățiri. De pildă, ar fi utilă o reacție mai rapidă a statului la indexarea prețurilor din contractele de achiziții publice, unde mecanismul în vigoare a fost depășit de actualul nivel al pieței, iar această situație generează blocaje și întârzieri.”

Capital: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Alexandru Stânean, CEO TeraPlast: “Să muncească mult și să fie perseverent. Trebuie să înțeleagă că rareori sunt scurtături pe drumul către obiective. În același timp, să nu urmărească orbit acele obiective și să piardă din vedere evoluțiile din jur, cele care pot modifica radical peisajul, prin urmare și acele ținte. Să nu fie dominat de orgoliu. A cere ajutor sau un sfat și a-ți recunoaște limitele nu reprezintă o slăbiciune. Nimeni nu se pricepe la toate. Obstacole vor fi la tot pasul, dar din greutăți sau eșecuri trebuie să învățăm și să ieșim întăriți, gata pentru noile provocări. Drumul nu va fi niciodată lin, însă tocmai acesta este farmecul, pentru că definiția de dicționar a inteligenței este capacitatea de a ne adapta la mediu.”

Capital: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Alexandru Stânean, CEO TeraPlast: “Green deal-ul european este un traseu clar pe care ne-am încadrat. Vorbim mult despre decarbonizare, despre energie verde, despre reciclare. Vorbim însă prea puțin despre apă. Mi-ar plăcea să văd că secolul XXI va fi, pe lângă multe altele, secolul apei. La ora asta foarte multă apă se irosește în loc să fie folosită. Ca să vă dau un exemplu: apa de ploaie, care este definiția resursei gratuite, în România este colectată în rețeaua de canalizare. Supraîncarcă atât rețeaua, cât și stația de epurare și se irosește. În schimb, ar putea fi captată, tratată unde este nevoie (ex. parcările hipermarketurilor) și apoi infiltrată în sol. O altă soluție, tot pentru orașe, ar fi separarea traseelor de canalizare de cele de ape pluviale. În agricultură ar putea fi stocată și utilizată pentru irigații, cu scopul de a preveni deșertificarea. La ora aceasta sunt cel mult preocupări academice. Mi-ar plăcea să le văd devenite realitate în următorii 10 ani.

Avem și câteva direcții care deja capătă sau au căpătat anvergura unor trenduri transformatoare. Automatizarea proceselor prin soluții digitale nu mai este ceva nou, dar se configurează ca un proces continuu, în care tehnologia avansează rapid, necesită o adaptare și o adoptare permanentă pentru a rămâne competitiv. Tot tehnologia, filtrată însă de schimbările survenite în muncă în perioada pandemiei, deschide o nouă etapă în modul de ocupare a forței de muncă. Posibilitatea de a lucra de la distanță va desființa barierele geografice, va deschide oportunități de angajare și de optimizare a costurilor cu implicații pentru decenii la rând. Deocamdată suntem în faza incipientă a acestui fenomen, abia îi descoperim beneficiile, dar cred că va capăta amploare în viitorul apropiat.”

Capital: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Alexandru Stânean, CEO TeraPlast: “Cred că doar un ipocrit ar putea spune că banii nu contează. Banii nu trebuie, într-adevăr, să fie un scop în sine. Însă sunt calea prin care se pot atinge majoritatea celorlalte scopuri. Ai nevoie de ei pentru dezvoltare, pentru sănătate, pentru creștere. Ai nevoie de ei atât în perioadă de crize, cât și în perioade de expansiune. Există o expresie care îmi place: vânzările sunt vanitate, profitul este sănătate și banii, cash-ul, sunt realitatea. Cred că e o definiție destul de exactă a rolului lor în business.”