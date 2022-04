Grupul TeraPlast raportează o creștere robustă a cifrei de afaceri în trimestrul 1, în linie cu evoluțiile recente. Marjele operaționale, deși în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, sunt într-o îmbunătățire semnificativă față de ultimul trimestru încheiat (T4/2021). Acest lucru dovedește reziliența operațiunilor grupului având în vedere schimbarea radicală a contextului economic în T1/2022 față de anul precedent. Evoluția lunară arată o accelerare a marjelor operaționale în martie față de ianuarie și februarie cu o perspectivă bună pentru trimestrele viitoare.

Cifra de afaceri a crescut în primele trei luni ale anului cu 58%, la 170,5 milioane de lei, inclusiv ca urmare a demarării producției în noi unități în urma investițiilor realizate. Rezultatele bune obținute reconfirmă așteptările Grupului cu privire la realizarea bugetului ambițios aprobat pentru întreg anul 2022, ținând cont de faptul că prognoza trimestrială a fost construită pe o altă sezonalitate decât în anii precedenți, luând în calcul și începerea producției în noua unitate de țevi de apă și gaz în trimestrul al doilea.

Profitul net a fost de 6,8 milioane de lei

Profitul net a fost de 6,8 milioane de lei, în regresie față de trimestrul 1 al anului trecut, un rezultat bun în condiții economice total schimbate față de anul 2021. Scăderea față de profitul record din T1/2021 a fost generată de o reducere relativă a marjei la segmentul Instalații și de un rezultat negativ al diviziei de ambalaje flexibile. Cu toate acestea, scăderea a fost compensată parțial de creșterea accelerată a vânzărilor, aproape de recordul absolut trimestrial din T3/2021 (cu doar 4% mai puțin) și îmbunătățirea marjelor față de T4/2021. Divizia de ambalaje flexibile, care include și ambalajele biodegradabile, reprezintă unul dintre segmentele noi în cadrul Grupului, care încă suportă costurile de operaționalizare a liniilor de producție și de eficientizare a unor active provenite din fuziuni și achiziții.

EBITDA s-a situat la 15,6 milioane de lei, ceea ce reprezintă o marjă de 9,2%. Nivelul este în scădere cu 11% față de trimestrul I al anului precedent. Cu toate acestea, EBITDA a crescut cu 54% față de trimestrul 4 al anului trecut, iar rata EBITDA s-a îmbunătățit față de aceeași perioadă cu 3 puncte procentuale. Evoluția a fost marcată de doi factori majori. Pe de o parte, s-a manifestat un efect de bază, prin raportarea la un rezultat excepțional înregistrat în perioada similară a anului precedent în care Grupul era format doar din business-urile mature. Pe de altă parte, s-au resimțit accentuat constrângerile generate de volatilitatea prețurilor pe piața materiilor prime. TeraPlast a reușit o îmbunătățire a marjelor față de ultimul trimestru chiar dacă trendul de creștere a prețului la materii prime s-a menținut și în 2022. Deși s-au făcut progrese semnificative, încă sunt vizibile întârzieri în privința transferului costurilor adiționale pe lanțul valoric, generate de decalajul de adaptare la noile prețuri din piață a contractelor finanțate prin fonduri publice, unde mecanismele de reindexare a prețurilor s-au dovedit insuficiente.

TeraPlast s-a concentrat pe creșterea volumelor vândute, chiar dacă asta a presupus o reducere a marjei unitare, prin internalizarea unor costuri, cu impact asupra rezultatului consolidat.

„Creșterea accelerată a cifrei de afaceri a grupului cu 58% ne-a apropiat foarte mult de maximul istoric trimestrial al cifrei de afaceri din trimestrul III din 2021 (cu doar 4% sub acest nivel record) și peste nivelul din trimestrul II din 2021, în ciuda sezonalității specifice la început de an. Comparația inevitabilă cu aceeași perioadă a anului trecut necesită unele clarificări de natură să ofere imaginea corectă. Grupul are o altă structură în prezent, cu noi linii de business aflate în curs de operaționalizare. Rezultatul consolidat a avut de suferit inclusiv din cauza unor întârzieri la noile linii, dar din luna martie am observat o evoluție mult îmbunătățită a marjelor operaționale. Această îmbunătățire ne pune pe drumul corect de atingere a obiectivelor ambițioase bugetate pentru 2022.” a declarat Ioana Birta, directorul financiar al Grupului TeraPlast. Ea a mai adăugat: “În ultimii doi ani am învățat să navigăm într-un mediu dificil, dominat de crize. Suntem mulțumiți de performanța businessurilor mature din grup și avem încredere că investițiile realizate în noile linii de activitate vor începe să recupereze în timp startul mai lent într-un context economic dificil. Am învățat să atenuăm cât mai mult impactul asupra Grupului, să menținem un control bun asupra capitalului de lucru și asupra investițiilor pentru a ne asigura dezvoltarea pe termen lung. Climatul de piață actual este mai dificil decât anul trecut, dar avem abordarea corectă, bazată pe investițiile realizate pentru a ne îndeplini obiectivele ambițioase în 2022”.

mii lei Total Grup Instalații & Reciclare Granule & Reciclare Ferestre & uși Ambalaje flexibile Cifra de afaceri 170.560 113.736 35.104 12.072 9.648 % vs T1 2021 58% 49% 55% 36% n/a EBITDA 15.618 12.958 5.347 (115) (2.572) % vs T1 2021 -11% -3% 55% -116% n/a Marja EBITDA 9,2% 11,4% 15,2% -1,0% -26,7% Profitul net 6.865 6.960 4.176 (656) (3.614)

Business-urilor mature li s-au adăugat noi lini

Business-urilor mature, a căror amprentă în cadrul Grupului a fost extinsă, li s-au adăugat noi linii, aflate în plin proces de accelerare și atingere a potențialului. Diviziile Instalații și Granule (inclusiv reciclate) au avut în primul trimestru marje EBITDA în procente de două cifre (11,4%, respectiv 15,2%).

Tot în trimestrul I, TeraPlast a pus în funcțiune noi facilități de producție. Un nou produs a intrat în portofoliul Grupului sub brand-ul TeraDuct (tubulatură pentru infrastructură de telecomunicații și fibră optică). De asemenea, o parte din utilajele pentru noua fabrică de polietilenă au fost instalate. Linia NeoTer (sisteme de încălzire și răcire prin pardoseală) urmează să fie pusă în funcțiune în T2/2022. Pentru aceasta din urmă au existat unele întârzieri în privința disponibilității unora dintre materiile prime, rezolvate doar la finalul lunii aprilie.

Impactul noilor facilități de producție, menționate mai sus, asupra rezultatelor financiare urmează să fie evidențiat în trimestrele următoare.

Linia de business Instalații și Reciclare (TeraPlast și TeraPlast Recycling)

Cifră de afaceri în creștere cu 49% față de trimestrul I/2021 (113,7 milioane lei);

A asigurat 66% din cifra de afaceri consolidată la nivel de Grup;

EBITDA: 12 milioane lei;

EBITDA în scădere cu 3% din cauza voltatilității ridicate pe piața materiilor prime, dar rata EBITDA în creștere cu 3,4 puncte procentuale față de ultimul trimestru din 2021.

Linia de business Granule (TeraPlast și TeraPlast Recycling)

Include Granulele rigide și plastifiate din PVC, granulele HFFR (fără halogen, rezistente la foc), dar și granulele reciclate;

Cea mai bună performanță la nivel de grup din perspectiva marjelor operaționale, au avansat cu 55% comparativ cu T1/2021. Cifra de afaceri a avut același ritm de creștere, la 35 de milioane lei.

Linia de business Ferestre și uși (TeraGlass)

Cifră de afaceri în creștere (12 milioane de lei, + 36%), dar impact negativ asupra rezultatului consolidat: EBITDA -0,11 milioane de lei;

Rezultatul a fost afectat de un decalaj mare de implementare a creșterilor de preț, care a generat o scădere pe termen scurt a marjei brute. Noile prețuri (renegociate în T1/2022) vor intra în vigoare în a doua parte a trimestrului 2, ceea ce va duce la o îmbunătățire a rezultatelor din a doua parte a anului.

Linia de business Ambalaje flexibile (TeraBio Pack)