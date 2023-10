Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat luni, pe 9 octombrie, la Brașov, că „nu există niciun spital care a fost inclus în lista iniţială a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă care să nu fie construit şi finanţat”.

Potrivit oficialului, „este o dezinformare faptul că României i-a fost alocată o sumă mai mică decât cea iniţială prin PNRR de către finanţator, nu este vina nimănui. Dacă noi am avut aproape 29 de miliarde de euro în total, fonduri rambursabile şi nerambursabile, jumătate şi jumătate, iar condiţia finanţării la acest nivel era legată de o creştere a PIB-ului până la 5%.”

Alexandru Rafila a precizat, de asemenea, că fostul premier Florin Cîțu „a comunicat o creştere de 5,1% în loc de până în 5%, cu 0,1% mai mare.” Astfel, României i s-a redus suma alocată doar din fondurile nerambursabile cu mai mult de 2 miliarde de euro.

Ministrul a adăugat că „bineinţeles că ministerele care aveau finanţări din fondurile nerambursabile au trebuit să reducă şi ele, la rândul lor, această cheltuială sau această investiţie.”

Alexandru Rafila a afirmat că asta nu înseamnă că nu s-au găsit alte surse de finanţare, fie din împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii fie din bugetul naţional.

Tot la Brașov, ministrul Sănătății a vorbit și despre relația cu primarul orașului. Oficialul a spus că se aştepta să existe măcar o minimă şi decentă comunicare privind proiectul Spitalului de Pneumologie, finanţat din PNRR, și care se va face cu siguranță. Rafila a mai precizat că probabil vor semna contractul anul acesta, iar durata de execuţie nu trebuie să depăşească în principiu 3 ani.

„Eu resping total toate demersurile demagogice care au fost făcute (..) Eu m-am întâlnit de două ori în ultimii doi ani cu domnul primar al municipiului Braşov, discuţia a fost despre acel spital judeţean pe care dânsul intenţionează să îl facă dintr-un împrumut. Noi sprijinim orice demers care îmbunătăţeşte accesul oamenilor la servicii de sănătate, mai ales într-un judeţ foarte populat şi dezvoltat cum este judeţul Braşov.

Ulterior, am văzut nişte ieşiri care nu cred că sunt potrivite şi mai ales că a fost un demers demagogic, nu are niciun fel de legătură, iar ceea ce trebuie să ştie cetăţenii din municipiul Braşov este că acest spital se va face cu siguranţă şi nu cred că problema este sursa de finanţare, dacă este din PNRR sau din alte resurse ale bugetului, pentru că reducerea fondurilor pentru România, din PNRR, a fost o decizie la nivelul Comisiei Europene, nu s-a pierdut niciun fel de bani, dimpotrivă, noi am făcut toate proiectele la timp”, a declarat acesta.