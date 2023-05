În consecință, Rafila a precizat că negocierile politice pentru schimbarea Guvernului se vor încheia până la finalul acestei luni, iar în ceea ce îl priveşte nu este deloc îngrijorat, singura sa dorinţă fiind aceea ca proiectele începute să fie continuate şi chiar realizate.

Ministrul a spus că nu are informaţii despre acest lucru şi că aşteaptă finalul negocierilor politice.

”Nu am informaţii în acest sens şi o să vedem, nu are niciun rost să facem niciun fel de speculaţii legate de componenţa guvernului, până când negocierile politice se termină, nu am niciun fel de îngrijorare sau de stres. E normal ca atunci când apare un nou guvern, acesta să aibă o componenţă stabilită conform unei înţelegeri politice şi sunt convins că această înţelegere politică se va încheia până la sfârşitul acestei luni şi lucrurile vor intra cât mai rapid în echilibru şi nu va exista niciun fel de stare de provizorat”, a declarat Rafila.

Întrebat dacă îşi doreşte să rămână în funcţie, Rafila a explicat că îşi doreşte ca proiectele sale să fie realizate.

”Eu sunt un om responsabil. Singurul lucru pe care mi-l doresc este ca aceste proiecte pe care le-am început, să continue şi, mai ales, să se realizeze. Nu are importanţă cine este la Ministerul Sănătăţii, dar nu trebuie să avem o abordare în care de fiecare dată când vine un nou ministru, proiectele se blochează sau se încep alte proiecte decât cele care trebuiau să continue. Noi avem o responsabilitate pentru cetăţeni, pentru pacienţi, ei nu au opţiuni politice, au nevoi de servicii de sănătate şi noi trebuie să facem în aşa fel încât aceste lucruri să se şi întâmple”, a mai spus Rafila.

Vor semna contractele de finanţare pentru cabinetele de medicină de familie

Rafila a vorbit și despre proiectele Ministerului Sănătăţii. Ministrul a precizat că sunt foarte multe proiecte în derulare în minister, printre care modernizarea şi dotarea cabinetelor medicilor de familie, construirea de spitale regionale sau controlul infecţiilor.

”Avem foarte multe proiecte, vă dau numai câteva exemple. Tocmai am finalizat hotărârea de Guvern referitoare la normele de aplicare a cadrului strategic privind controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale şi infecţiilor produse de bacteriile multirezistente, o temă foarte sensibilă. Avem o strategie pe care am reuşit să o facem în cadrul unui proiect cu finanţare din partea Guvernului Finlandei şi cum hotărârea de guvern care aprobă această strategie este în linie dreaptă, evident, toate proiectele de investiţii ne interesează, nu mă refer doar la spitale”, a declarat Rafila.

Aproape 3.000 de cabinete ale medicilor de familie vor fi reabilitate şi dotate.

”În această lună vom începe să semnăm ceea ce cred că multă lume aşteaptă, contractele de finanţare pentru cabinetele de medicină de familie. Avem aproape 3.000 de contracte de semnat pentru reabilitarea şi dotarea cabinetelor de medicină de familie, alături de celelalte două componente care sunt mature în momentul de faţă, sunt semnate contractele, mă refer aici la partea legată de ambulatoriile de specialitate şi în curând şi pentru unităţile sau structurile din spitale care se ocupă de controlul infecţiilor”, a declarat Rafila.

”Toate proiectele trebuie continuate, avem multe în PNRR, avem spitale regionale, avem controlul infecţiilor, multe alte lucruri care ţin de îmbunătăţirea managementului unităţilor medicale spitaliceşti care să permită pe de-o parte responsabilizarea managerilor. Să nu uităm că marea majoritate a spitalelor din ţară nu sunt în subordinea Ministerului Sănătăţii şi sunt în subordinea autorităţilor locale”, a mai afirmat Rafila.

Rafila a precizat că managerii trebuie responsabilizați, iar pacienții trebuie să beneficieze de condiții mai bune.

”Ei trebuie responsabilizaţi, au cadru legal, au resursele financiare. Şi vă dau un simplu exemplu, care ţine de mâncarea pacienţilor, dacă înainte aceste cheltuieli erau incluse în finanţarea de la Casa de Asigurări de Sănătate, în momentul de faţă, nu numai că am dublat suma de la 11 lei la 22 de lei şi ea poate fi suplimentată până la 33 de lei, în funcţie de tipul de regim alimentar. Cred că există premise, şi primesc direct această sumă de la Ministerul Sănătăţii, prin transfer către Fondul naţional de asigurări de sănătate, pentru pacienţii din România. Îmi pare bine că nu departe de dumneavoastră, tot în Transilvania, la Sighişoara se desfăşoară o activitate în care se discută şi se dau exemple de bune practică în ceea ce priveşte asigurarea mesei în spitale. Noi avem condiţiile legale, stabilite, dar chestiunile care ţin de responsabilitate individuală, de educaţie, trebuie luate în considerare şi cred că pacienţii din România au şansa să beneficieze şi de condiţii mai bune în această zonă”, a mai precizat Alexandru Rafila.