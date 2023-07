Ministrul Sănătății a spus că instituția pe care o conduce a primit, în lunile ianuarie și februarie ale acestui an, trei sesizări din partea Centrului de Resurse Juridice (CRJ) care vizau Centrul Sf. Gabriel, Centrul Armonia şi Casa Cora din judeţul Ilfov. În aceste sesizări, CRJ solicita verificarea modului în care Spitalul de Psihiatrie de la Bălăceanca efectua transferul pacienţilor către aceste centre pentru persoanele cu dizabilităţi, în condiţiile în care transferurile pot fi făcute doar după o procedură „destul de complicată, numai cu acceptul persoanei în cauză sau cu acceptul celui care are în responsabilitate, din punct de vedere legal, persoana respectivă.”

„Spitalul Bălăceaca nu este al MS, ci se află în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov, la fel ca aceste centre. Am solicitat în luna februarie Spitalului Bălăceanca informaţii care să clarifice solicitarea CRJ, nu ne-au răspuns şi am aşteptat între timp un document oficial – un raport foarte consistent făcut de o organizaţie a Consiliului Europei care combate tortura şi care a făcut o misiune de evaluare în România. La jumătatea lunii martie am primit acest raport care este public şi care include şi Spitalul de psihiatrie Bălăceanca, ca respectând procedurile de transfer, ceea ce reprezintă un răspuns mai credibil al unui auditor independent, decât cel al spitalului”, a declarat acesta într-un interviu pentru Spot Media.

Ministerul Sănătății i s-a adresat președintelui CJ Ilfov, însă fără răspuns

Alexandru Rafila a adăugat că, după controalele efectuate de către Direcţia de Sănătate Publică Ilfov în centrele private şi la spitalul Bălăceanca, dar şi în urma sesizărilor, Ministerul Sănătății s-at fi adresat preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, însă nu a primit niciun răspuns.

„Există o adresă pe care am trimis-o CJ Ilfov, inclusiv dlui preşedinte, pe data de 28 februarie. Corpul de control al MS a făcut o analiză a sesizărilor primite la MS, fie că discutăm de partea de sănătate publică sau de transferul pacienţilor, după care l-am sesizat pe dl. preşedinte al CJ Ilfov, în subordinea căruia se aflau şi centrele pentru persoane cu dizabilităţi şi Spitalul de psihiatrie Bălăceanca. (…) Nu am primit niciun fel de răspuns din data de 28 februarie până prezent”, a spus el.

Alexandru Rafila are dificultăți în a găsi un înlocuitor la șefia DSP Ilfov

Ministrul Sănătății a vorbit, de asemenea, despre demisia directorului interimar al DSP Ilfov, de profesie inginer, în urma dezvăluirilor privind condiţiile din centrele private şi plătite din bani publici. Potrivit acestuia, DSP Ilfov a relatat în raportul privind centrele, „strict ce au găsit acolo, dar având în vedere situaţia deosebită din acest moment, îşi înaintează demisia, ca să nu existe complicaţii sau suspiciuni suplimentare”.

Alexandru Rafila a mai spus că are dificultăți în a găsi un înlocuitor la conducerea DSP Ilfov, întrucât funcția, remunerată cu un salariu de 10.000-12.000 de lei lunar, nu este considerată atractivă.

„Cu foarte mare greutate am obţinut acceptul unui funcţionar de a prelua atribuţiile timp de 2 săptămâni, vom vedea ce vom face. E o situaţie complicată şi lumea probabil că ezită să îşi asume. (…) Pentru medici care nu sunt funcţionari publici, care câştigă şi în DSP-uri 10-12.000 lei/lună, funcţia nu e atractivă. Nu putem să avem direcţii de sănătate publică cu responsabilitate în domeniul sanitar conduse de persoane din cu totul alte domenii de activitate”, a declarat acesta.