Probleme serioase pentru Alexandru Cumpănaşu!

Alexandru Cumpănaşu, implicat într-un serios accident de maşină în Capitală

Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), fost candidat la prezidenţiale, devenit şi mai cunoscut în România în urma evenimentelor tragice din dosarul Caracal, el fiind unchiul Alexandrei Măceşanu, a fost implicat într-un accident de circulaţie joi seară, în Bucureşti.

Alexandru Cumpănaşu a postat o serie de mesaje pe pagina sa de socializare, în urma accestui accident.

„Când un dobitoc nu se asigură și intră puternic în tine. Acum sunt la spital. Cine înjură SMURD e un dobitoc. Au sosit în 3 min. Revin. Sper”, a fost mesajul scurt postat de Cumpănaşu pe Facebook, joi seară.

El a revenit şi cu o actualizare: „Politia i-a retinut azi noapte permisul pentru 90 de zile individului care a intrat aseara in masina mea si a sotiei‼”

„Pe locul impactului de obicei stau copiii. (…) Dacă ar fi fost în mașină ori erau morți, ori grav răniți”

Într-un alt mesaj, postat puţin după miezul nopţii, Alexandru Cumpănaşu spune că, din fericire, în maşină se aflau în acel moment doar el şi soţia sa, nu şi copiii.

„Sunt încă la urgențe. Sper să nu fie nimic grav. Mi se fac analize.

Dobitocul a intrat cu viteză în noi la Arcul de Triumf, tăind benzile. Nu am cuvinte să descriu ce i-aș face.

A fost prima seară când am ieșit fără copii. Pe locul impactului de obicei stau copiii. Nu știu cum Dumnezeu i-a ferit în seara aceasta‼ Dacă ar fi fost în mașină ori erau morți, ori grav răniți.

Noi circulam exemplar. Mă voi gândi dacă îi depun plângere penală.

Pot să vă spun însă că de data aceasta Poliția și SMURD au acționat exemplar: au venit în maxim 3 min și au fost calmi și profesioniști‼ Și cei de la Rutieră, și SMURD”, a descris Alexandru Cumpănaşu pe Facebook cum s-au petrecut evenimentele imediat după accidentul rutier.

Alexandru Cumpănaşu a descris modul revoltător în care s-a comportat şoferul vinovat după accident

Apoi, vineri dimineaţă, el a revenit cu un mesaj mult mai amplu, în care îl acuză pe şoferul care i-a lovit că s-ar fi urcat drogat la volan, având în vedere modul în care se comporta.

„Politia i-a retinut azi noapte permisul pentru 90 de zile individului care a intrat aseara in masina mea si a sotiei‼

Eu am scapat intr-un final de la urgente si intru in recuperare cu probleme la coloana si genunchiul stang in urma accidentului‼ Inca nu- mi revin si nu pot intelege sau imagina cum a putut un individ in sensul giratoriu de la Arcul de Triumf (unul dintre cele mai mari din tara) sa intre FRONTAL in noi. Adica la un unghi de aprox 90 de grade‼

Daca in masina lui nu era si o femeie insarcinata as fi crezut ca omul ori are probleme psihice ori acesta i-a fost scopul. Dar refuz sa cred rational ca ar fi facut un asmenea act fata de viitorul copil. Dar violenta loviturii si unghiul aproape drept in care ne-a lovit mi se pare halucinant.

Inteleg ca este cetatean egiptean. Sa fie sanatos. Dar in timp ce eu eram in salvarea SMURD cu tensiune 17 cu 12 (dovedit de echipajul SMURD) si dupa un preinfarct, pe asta (nu pot sa il numesc altfel) nu il afectase deloc actiunea lui.

Nu mi-a zis nimic nici in engleza, franceza sau romana‼ Semne de parere de rau macar. Asa in limba primitiva. Nimic. Omul se comporta ca si cum era o banala tamponare la semafor sau NIMIC. Mai mult decat atat, la politie unde s-au dat declaratiile atat acest specimen cat si sotia lui erau foarte veseli, radeau, se amuzau in timp ce sotia mea ma intreba intruna cum sunt, daca mai am ameteli, daca ma mai doare coloana, piciorul… eu sunt socat‼

Individul asta este un pericol de moarte pe strazi si ma gandesc serios sa merg mai departe cu demersurile in justitie. Va spun sincer: eu am crezut si cred ca era drogat. Cum sa te hlizesti cand stii ca in spital este o victima a accidentului tau despre care NU te interesezi deloc. Ba te mai si distrezi‼

Nu pot dormi pt ca mi s-a umflat genunchiul si ma doare coloana iar pe asta il doare undeva. Toti mai gresim. Dar eu asemenea specimen nu am mai intalnit. Si-a recunoscut senin vinovatia completa la politie dar nu l-a interesat deloc daca victima este bine sau in viata. Si tot eu sa ma gandesc la viitorul copilului astuia? Egiptean sau roman este prea mult.

P.S.: Explicatia verbala data sotiei mele este ca se uitau toti in GPS si a tras brusc de volan pt ca nu-i lasa nimeni sa faca dreapta…eu asa ceva nu am crezut ca o sa aud. Pai in sens giratoriu tu virezi brusc si cu viteza trecand peste alte masini!?

Iar daca sotia mea nu accelera in ultima secunda o lovea pe ea in plin. Nici urma de frane cat am fost eu la fata locului. Nu stiu. Nu este deloc in regula. Suspendarea permisului este mult prea putin.”