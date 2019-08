Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fata dispărută în tragedia de la Caracal, a decis să se înscrie în cursa pentru alegerile prezidențiale. Acesta a ajunțat joi seară că începe să strângă semnăturile necesare.

Cumpănașu conduce Coaliția pentru Modernizarea României, o inițiativă care adună laolaltă asociații, sindicate și patronate.

Asociația pentru Implementarea Democrației, un ONG al lui Cumpănaşu, primea în 2018, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, un milion de lei din partea ministerului Culturii pentru un proiect.

Nu este prima dată însă când Cumpănaşu primea fonduri de la bugetul de stat pentru proiecte. Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei a primit în 2009 de la ministerul de Interne, suma de 3.788.008,10 lei pentru „Dezvoltarea si consolidarea Centrului National de Integritate”.

În 2016, Curtea de Conturi a scos la iveală faptul că ONG-ul lui Cumpănaşu a primit de la ministerul de Interne un imobil în folosință în mod gratuit, deși contractul încheiat nu prevede acest lucru, scrie g4media.ro.

În plin conflict cu instituțiile statului, dar în special cu MAI, Alexandru Cumpănașu a lansat tot felul de solicitări către acestea, care i-au fost în mare parte îndeplinite. Spre exemplu, cu câteva zile în urmă, el susține că „viața sa a devenit un coșmar”, motiv pentru care este nevoit să ceară Ministerului de Interne gărzi de corp. Ministrul Fifor i-a încuviințat cererea.

„#112vreausatraiesc. Dragi prieteni, pt ca mai multi colegi m-au intrebat va informez ca am solicitat MAI asigurarea protectiei mele si a familiei in aceasta perioada. Lupta cu clanurile mafiote din stat si din afara lui i-a facut pe unii s-o ia razna si sa ma ameninte pe mine si familia mea cu moartea dar si alte forme de amenintare”, anunța Alexandru Cumpănașu, în urmă cu trei zile.

Acesta n-a vrut să fie protejat de Poliție însă, cu care era în plin scandal pe tema dosarului Caracal și a cerut protecția Jandarmeriei, lucru ce l-a și primit dealtfel.

„Am urmat calea legala si am informat Parchetul General si MAI. Care au dispus masurile pe care le-au considerat necesar in functie de informatiile predate dar si cele pe care acestia le detin. S-a incercat initial propunerea ca Politia sa faca acest lucru insa am refuzat categoric pt ca efectiv nu mai am incredere in aceasta institutie. Motiv pt care s-a recurs la jandarmerie”, scria Alexandru Cumpănașu în aceeași zi.

Legătura dintre Mihai Fifor și Alexandru Cumpănașu a mers mai departe. Cei doi – unul în calitate de ministru de Interne, iar altul din postura de unchi al Alexandrei Măceșanu – s-au întâlnit, în urmă cu o zi, pentru a lămuri noi aspecte referitoare la situația din Caracal.

„E vorba de ceea ce simt, nu am alte date. Eu cred că, în acest moment, sistemul mafiot din interiorul clanurilor, care se ocupă de trafic de persoane, de trafic de droguri, dar și din interiorul instituțiilor statului este la cote maxime. Eu mă mir că mai sunt aici, prezent. Oamenii aceștia au forță financiară incredibilă”, a afirmat Alexandru Cumpănașu, după întrevederea cu Mihai Fifor.

Un alt moment controversat din viața lui Alexandru Cumpănaşu s-a petrecut în 2016 când modera o emsiune la Realitatea TV și l-a avut invitat pe Valeri Kuzmin, ambasadorul Rusiei la București, care milita pentru o revitalizare a relațiilor româno-ruse.

„Rusia și România. Suntem aici, în București: de la la nivelul cel mai înalt e doar retorică ostilă, dar vorbim despre reconciliere. Reconcilierea înseamnă efort… Este nevoie de un consens social larg. Poate depunem acest efort. Dar dacă doar invitați trupe străine pe teritoriul dumneavoastră (…) Dar când trupele rusești au fost mutate pe teritoriul nostru național, ne acuzați de Dumnezeu mai știe ce, de acțiuni ale Rusiei care afectează echilibrul regional fragil de securitate”, declara diplomatul rus în emisiunea moderată de Cumpănașu, potrivit realitatea.net.

Te-ar putea interesa și: