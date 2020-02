„Dragi romani, de astazi infiintez LIGA DREPTATII (Justice League) in care astept sa se inscrie VOLUNTARI: politisti, procurori, avocati, orice roman! M-am saturat sa asteptam SISTEMUL sa „isi faca datoria”‼In limitele cadrului legal ii invit pe TOTI cei cu spirit de dreptate sa mi se alature pentru a starpii interlopii si clanurile‼ Este o structura apolitica!!! Fosti politisti corecti nu stati degeaba la pensie! Fiti utili societatii! profesori nu stati pasivi la distrugerea gemeratiilor care urmeaza‼LIGA DREPTATII are nevoie de informatie: asteptam oameni care sa conduca organizatia peste tot in tara‼ LIGA DREPTATII va furniza emisiunii ROMANIA ASCUNSA informatiile necesare pentru a devoala si combate toate retelele de interlopi din Romania‼ Eu NU mai astept interventia statului‼ GATA‼

Vom da asa din spirit civic informatiile statului dar baza va consta de azi in CETATENII ROMANIEI pt a se face dreptate‼ Cautam reporteri si corespondenti locali si judeteni pt Televiziunea Romania Online care sa isi promoveze subiectele la nivel central, de fosti politisti, procurori, militari care s-au saturat sa asiste pasiv la diatrugerea tarii si ocuparea acesteia de clanurile interlope, lideri locali pregatiti sa organizam proteste in fiecare oras sau comuna‼Dar cel mai important: cautam investigatori care VOLUNTAR si din spririt patriot sa faca adevarata munca de cercetare in diverse cazuri‼Sau puteti sa stati acasa si sa ramaneti frustrati⁉️ Am lovit puternic in clanuri si SISTEM si sunt DISPERATI‼

Haideti sa-i facem sa devina ISTERICI‼S-au chinuit timp de 8 luni sa ma scoata din inima romanilor cu toate acuzatiile posibile: ca sunt nebun, ca sunt corupt, ca n-am studii, ca sunt gay, ca am luat 9 la mate in liceu, ca sunt obsedat sexual, ca mi-am rapit nepoata‼

Multeeeee! NIMIC! Dar NIMIC nu a dat roade! Acum s-au pierdut si ei in minciuni: ba sunt gay, tigan (rrom), ba sunt obsedat sexual! Sunt OBSEDAT SA VA DISTRUG! Si in rest, ca orice BARBAT ADEVARAT – imi si ma plac femeile. De buna voie spre deosebire de voi. In rest, daca am cu ce – cred ca imi poarta sotia de grija la capitolele personale nu interlopii‼ Daca ea este multumita cu mine, parerea voastra este fix zero‼ Ca doar nu o sa fiu un ipocrit ca liderii vostrii: cuviosi la TV si jogodii in privat‼ Deci mult succes in masurarea dimensiunilor.

In rest, PLANUL merge mai departe: CONSTITUIM DETASAMENTE CIVICE DE INTERVENTIE in cazuri precum Alexandra, Luiza, Daria, Andreea, Alexandra (Dobrun) si alte zeci de mii de cazuri‼ De AZI in limitele legii NE FACEM SINGURI DREPTATE‼Ne mai trebuie SPECIALISTI IT, jurnalisti locali, profesori, politisti, fosti magistrati, parinti pt o RETEA NATIONALA IMPOTRIVA CRIMINALITATII‼

Daca statul nu poate le facem NOI munca‼Ei doar sa-i aresteze la final‼Imi puteti scrie pt a va inscrie precizand doar numele, localitatea si numarul de mobil la: [email protected] #oromaniefaraviolenta #oromaniefaraclanuri #oromanieputernicasimoderna #romaniaascunsa”, a scris Alexandru Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.

