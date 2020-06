Fostul premier, Victor Ponta, îi dă un mesaj clar ministrului Justiției, Cătălin Predoiu. Îi cere acestuia să elimine mai mulți oameni cheie dintre procurorii care făceau legea pe vremea fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Principalul vizat de către Ponta este binecunoscutul fost procuror DNA Ploiești, Mircea Negulescu.

Ponta, avertisment dur pentru un ministru

Cel poreclit Portocală la anchetat pe Ponta în celebrul dosar Ponta-Blair. Șeful ProRomânia îi dă mai multe exemple lui Predoiu și îi transmite să iasă cu măsuri dure din ce în ce mai repede.

„Domnule Ministru al Justitiei Catalin Predoiu ! Este un moment important in viata societatii noastre ! Aveti sansa sa faceti dreptate miilor de magistrati onesti si muncitori , “patati” de comportamentul catorva “uscaturi” / aveti sansa sa faceti dreptate acelor romani abuzati si hartuiti de cativa interlopi mascati in haine oficiale / aveti sansa sa redati oamenilor increderea in autoritate! Nu o ratati!

Opinia publica internationala urmareste in aceste zile gravele tensiuni si violente provocate de faptele oribile si inacceptabile comise de cativa politisti / imaginea si increderea in milioane de politisti cinstiti si curajosi este afectata pe nedrept / respectul cetatenilor fata de lege si de autoritati este pus in pericol de cateva “uscaturi” care murdaresc intreaga padure! Doar sanctionarea exemplara a celor vinovati va restabili ordinea si increderea ca asemenea fapte nu se vor mai repeta!

Si in Romania abuzurile si comportamentul ilegal, abuziv si vulgar al catorva magistrati au adus un prejudiciu grav autoritii judiciare si imaginii a mii de magistrati corecti, integri si seriosi ( eu insumi activand cu mandrie ca magistrat dupa absolvirea aceliasi Facultati de Drept din Universitatea Bucuresti ca si dvs)!

Dosare vadit politice finalizate cu achitari unanime din partea instantelor de judecata ; falsificari de probe materiale deja dovedite in fata judecatorilor ; presiuni asupra martorilor; firme romanesti bagate in faliment fara nicio baza legala ; oameni nevinovati hartuiti ani de zile cu acuzatii evident fabricate !

Cativa indivizi cu mentalitate si comportament de interlopi au subminat grav increderea opiniei publice in autoritati si imaginea magistraturii romanesti ! Si nu au patit nimic pana acum!!!

Aceste fapte penale si acest comportament profund nociv nu au fost niciodata sanctionate / ba chiar au primit protectie de la sefii care erau, de fapt , autorii morali! Ca si in Statele Unite ale Americii societatea nu va fi linistita pana nu va vedea ca legea se aplica tuturor- si ca toti cei vinovati platesc!

Va atasez mai jos o inregistrare din Dosarul de la DNA Ploiesti cunoscut opiniei publice ca “Dosarul Ponta – Blair” / desi este foarte greu trebuie sa ascultati pana la capat cum procurorul Negulescu incearca sa convinga un martor sa depuna marturie mincinoasa impotriva mea / desi limbajul este de o vulgaritate si agresivitate greu de suportat trebuie sa auziti cum si de ce se faceau dosare penale in Romania/ sper ca niciun minor sa nu asculte acesta mostra de ticalosie – dar dvs trebuie sa asclutati – dupa care trebuie sa luati masuri drastice!

Ca si dvs Domnule Ministru vreau si imi doresc ca cei vinovati de acte de coruptie sa plateasca / ca si dvs Domnule Ministru am luptat public si in Parlament impotriva masurilor propuse de Liviu Dragnea de exonerare de raspundere a celor vinovati / ca si seful dvs actual Dl Ludovic Orban am fost acuzat intr-un dosar politic si achitat in unanimitate de judecatorii de la ICCJ ( din pacate Dl Orban, din calcul politic sau din lasitate , nu are curajul necesar sa restabileasca legea si dreptatea)!

Domnule Ministru al Justitiei – pentru increderea a milioane de romani in lege si Justitie/ pentru reparatia morala a celor abuzati / din respect fata de majoritatea magistratilor care isi fac datoria / trebuie sa actionati – JUSTICE SHALL BE DONE !!!”, a scris Ponta pe o rețea e socializare.