Preşedintele Consiliului Naţional al PSD declară că PSD nu va merge luni la consultările de la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru. Acesta spune că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să fie cel care „să-şi refacă guvernarea”, relatează News.ro.

„Nu mergem în acest moment cu nicio propunere, pentru că vrem să vedem ce vrea preşedintele, în primul rând. Preşedintele este cel care s-a aflat în spatele cel puţin a unei părţi din această criză – cea politică, a girat-o, până la urmă, girându-l pe Florin Cîţu – şi trebuie să-şi refacă guvernarea pentru că acest tip de guvernanţă, nereuşit până acum, cel puţin din perspectiva rezultatelor guvernării – în acest timp este eroul principal”, a declarat preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, duminică, în emisiunea Insider Politic, la Prima TV.

Liderul social-democrat nu crede că președintele României are vreo soluție pentru această criză politică, de asemenea, el consideră că premierul interimar Florin Cîţu ar fi trebuit să renunţe la funcţie înaintea moţiunii de cenzură.

„Îmi spune lumea: «Bun i-aţi dat jos, acuma duceţi-vă la putere!» Cum să mergem la putere? Pentru că este atributul preşedintelui să numească premierul. Preşedintele s-a pronunţat mai demult că nu va mai pune niciodată un premier al Partidului Social Democrat. Am mers cu propunere după alegeri şi am fost refuzaţi. Acum, de bun simţ ar fi fost ca domnul Cîţu, după ce a observat că are o majoritate de 281 de voturi în Parlament împotriva lui, să îşi dea demisia şi preşedintele să refacă cum să revenim la situaţia de la început, situaţia de după alegeri şi să dea ocazia unui preşedinte de partid care va fi fost acolo să creeze o majoritate. Normal ar fi fost ca PSD, pentru că a avut cele mai multe voturi, a câştigat alegerile, chiar dacă nu a făcut 51%. Acum vrem să vedem dacă preşedintele trage de timp, dacă preşedintele s-a gândit chiar la o soluţie şi are o soluţie, pentru că nu are rost să ne ducem cu o propunere atunci când nu ni se cer propuneri, pentru că o facem în van”, a adăugat Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu îi acuză pe Florin Cîțu și Klaus Iohannis de jocuri strategice

În opinia lui Vasile Dîncu, există „un joc tactic, strategic” care să ducă la prelungirea situaţiei în care Florin Cîţu se află în fruntea Executivului. Dîncu acuză premierul de „imaturitate politică” pentru decizia de a se „lupta” cu partidele politice într-o perioadă de criză sanitară, susţinând că „preşedintele a greşit când a girat un asemenea personaj”.

„Eu nu văd o rezolvare la această criză şi nu cred că se va rezolva foarte repede, eu cred că mai degrabă se trage de timp, pentru că există o utopie recentă, mai ales la coaliţia de dreapta. Mi-au spus-o foarte mulţi prieteni de dreapta pe care-i cunosc de 20-30 de ani şi care sunt sinceri cu noi, prin Parlament când ne întâlnim sau în altă parte: «Va veni acel El Dorado, PNRR-ul cu o grămadă de bani şi acum este o goană după aur, de fapt. Până în primăvară, dacă ne vin banii ăia, ne vine acum un avans, până în primăvară noi vom putea să îi convingem pe oameni, să le dăm bani, să îi cumpărăm, de fapt». Nu se poate ca la Congresul PNL, să-i cumperi pe toţi oamenii, aşa cum săracii primari sunt obişnuiţi să li se întâmple acest lucru”, mai spune Vasile Dîncu.

