Mihai Chirică primește o lovitură fără precedent de la Denisa Ionașcu, secretarul general al Municipiului Iași Potrivit reporteries.ro, edilul a fost acționt în instanță în cursul săptămânii trecute.

În ceea ce privește motivele invocate de secretarul general al Iașiului, sursa citată arată că în cererea de chemare în judecată, Ionașcu a spus că, în cursul anului 2021 și începutul anului 2022, a fost „ținta unor atacuri nejustificate exprimate prin cuvinte, acțiuni și conduită ostilă din partea domnului Chirica Mihai” prin care i-au fost atacate „demnitatea, credibilitatea si competența”.

În acest context, Denisa Ionașcu a cerut judecătorilor ca prin hotărârea pe care o vor pronunța să oblige pârâții să respect toate măsurile demntății în muncă și totodată să plătească și daune morale.

„1. să ia toate măsurile pentru respectarea demnității în muncă și încetarea hărțuirii morale a subsemnatei din partea domnului Chirica Mihai.

2. la plata daunelor morale în cuantum de 100.000 RON”, arată documentul prezentat de reporteries.ro.

De menționat este faptul că edilul Iașiului nu este singurul implicat în acest proces. Documentul arată că drept pârâți figurează Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Iași, dar și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Ce acuzații i se aduc lui Mihai Chirică

În același timp, Ionașcu a precizat că ocupă această funcție din 2011, prin concurs, Chirica fiind validat ca primar în 2016 și 2020. „Conform prevederilor legale, funcția publică deținută de subsemnata se află în raport de subordonare ierarhică față de acesta”, a menționat ea.

Totodată, aceasta a mai precizat că începând cu anul 2016 și până în 2021 colaborarea dintre cei doi a decurs firesc. Pe de altă parte, din aprilie 2021, după ce procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Iași au efectuat percheziții la Primărie și au deschis un dosar penal în legătură cu modul în care familia Asimionesei a edificat în Sărărie un bloc pe terenul Primăriei, schimbându-i destinația și vânzând ilegal apartamentele, colaborarea lor nu a mai fost aceași.

„În acest dosar eu am calitatea de martor, iar pârâtul Chirica Mihai are calitatea de inculpat (…). Deși nu am făcut decât să respect dispozițiile legale și solicitările organelor în drept, precizez că ulterior acestui moment am fost ținta hărțuirii lui Chirica Mihai”, a afirmat Denisa Ionașcu în cererea de chemare în judecată.