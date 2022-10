S-a anunțat finalul războiului! Vestea venită direct din Rusia. Au spus-o clar

Fostul șef adjunct al Direcției principale de colaborare militară internațională a Ministerului rus al Apărării a vorbit despre durata războiului ruso-ucrainean, numită de liderii de la Moscova drept „operațiune militară specială”.

Astfel, vicepreședintele Consiliului pentru afaceri internaționale al Rusiei, general-locotenentul în rezervă Evgheni Bujinski, a precizat că durata „operațiunii militare speciale” în Ucraina depinde de obiectivul final, notează veștidinrusia.ro.

Anterior, purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov, a anunțat că „operațiunea militară specială” în Ucraina va continua, având în vedere că obiectivele stabilite nu s-au obținut pe cale politică și diplomatică.

Fostul șef adjunct al Direcției principale de colaborare militară internațională a Ministerului Apărării din Rusia a mai spus că există câteva variante cu privire la scopul final al acestei „operațiuni”.

”Prima variantă: Să ajungem, în sud, până la Odesa, să se facă legătura cu Transnistria, în nord să fie ocupat Harkovul, eventual Dneprul (Dnepropetrovsk – n.r.), să fie luat sub control total Donbassul. Atingerea acestor obiective necesită eforturi semnificative.

A doua variantă: Să ajungem doar până pe malul stâng al Niprului. Și a treia variantă: Să ajungem până la granițele de vest ale Ucrainei. În funcție de obiectivul care va fi ales, va depinde atât modul de desfășurare, cât și durata operațiunii”, este de părere Evgheni Bujinski.

Mobilizarea parțială, unul dintre factorii importanți

General-locotenentul în rezervă a mai spus că multe vor depinde și de modul în care mobilizarea parțială se va derula.

”Este vorba nu doar de mobilizarea oamenilor, dar și a industriei. În ultimă instanță, economia trebuie trecută, în esență, pe șine militare.

Este clar că nu am reușit un succes rapid, fără prea multă vărsare de sânge. Va trebui să mai luptăm încă o jumătate de an, cu siguranță. Poate chiar un an sau mai mult”, a subliniat expertul.

Principala problemă a Rusiei

De asemenea, expertul a mai spus că există și o problemă principală cu care s-ar putea confrunta comandamentul, iar aceea este construirea unei apărări corecte și eșalonate pentru o lună și jumătate – două, perioadă în care va fi desfășurată pregătirea celor mobilizați.

”Pentru că ucrainenii au mers deja la risc, fără a lua în considerare pierderile – ei trebuie să cucerească ceva. Iar dacă se va reuși întărirea apărării, la sfârșitul lunii noiembrie – începutul lunii decembrie, militarii ruși ar putea trece în ofensivă”, a declarat Bujinski.

Acțiunile militare nu vor scădea în intensitate

Nu în ultimul rând, acesta a mai spus că nu crede că acțiunile militare ar putea scădea în intensitate până la primăvară, subliniind că este greu de luptat pe perioada iernii.

”Eu nu aș spune asta. Noi știm să luptăm în timpul iernii. Suntem, totuși, o țară nordică, iar trupele noastre sunt adaptate la desfășurarea de acțiuni militare la temperaturi coborâte. Mai bine decât ucrainenii, printre altele.

În plus, iarna nu există ”zone verzi”, mai ales în spațiile deschise din sudul Ucrainei. În condițiile dominației noastre aeriene, acest lucru ar trebui să ajute”, a concluzionat expertul militar.