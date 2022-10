Elon Musk s-a răzgândit!

Celebrul miliardar american, născut în Africa de Sud, a revenit la sentimente mai bune şi a anunţat că e gata să scoată în continuare bani din propriul buzunar pentru a ajuta Ucraina.

Mai exact, este vorba despre sistemul de sateliţi Starlink. De la începutul războiului din Ucraina, fondatorul SpaceX şi al Tesla a donat Ucrainei terminale pentru serviciul său de conexiune prin satelit Starlink, comunicaţiile prin internet din această ţară fiind întrerupte de bombardamente.

Într-o postare de sâmbătă, 15 octombrie, de pe contul său de Twitter, Elon Musk a anunţat că va continua să finanţeze guvernul Ucrainei, chiar dacă va pierde bani făcând asta.

„La naiba cu asta…chiar dacă Starlink încă pierde bani și alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua să finanțăm gratuit guvernul Ucrainei”, este mesajul postat de miliardar pe Twitter.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free

