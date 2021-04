UPDATE:

Unul dintre cei doi poliţişti răniţi şi autorul atacului de la Capitoliu de vineri au murit, a anunţat poliţia Capitoliului, conform Reuters. Anterior aceasta anunţase, într-un comunicat, că poliţiştii au fost răniţi şi un suspect arestat şi că toţi trei au fost duşi la spital. Poliţistul a murit din cauza rănilor. Incidentul a forţat birourile Congresului să fie în alertă maximă

Alertă în SUA, după ce Capitoliul a intrat în procedura de lockdown în cursul zilei de vineri. Conform primelor informații, s-au tras mai multe focuri de armă pe străzile din apropiere, după ce o mașină a încercat să forțeze o barieră de securitate din apropierea instituție.

O serie de imagini care circulă pe rețelele de socializare din America arată cum un elicopter de intervenție ajunge de urgență la fața locului. Mai mult, martorii oculari spun că o mașină s-a izbit într-o barieră din apropiere, la scurt timp după ora locală 13:00. De asemenea, un suspect a fost deja arestat.

Doi poliţişti au fost răniţi în apropiere de Capitoliul din Washington după ce au fost loviţi de o maşină, potrivit poliţiei, clădirea Congresului american fiind încercuită de forţele de ordine, relatează AFP.

“Un suspect a fost arestat”, a declarat poliţia de la Capitoliu pe Twitter. ”Cei doi agenţi sunt răniţi. Toţi trei au fost transportaţi la spital”, au transmis autoritățile.

Surprinzător este faptul că vineri nu se află în sesiune nici Senatul, nici Camera Reprezentanților din Capitoliu. În același timp, poliția Capitoliului transmite că doi ofițeri au fost răniți. CNN transmite, printr-un reporter, că a văzut cum o persoană este întinsă pe o targă. În același timp, purtătorul de cuvânt al DC Fire a precizat că există indicii că sunt mai mulți răniți.

