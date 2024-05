Finlanda a demonstrat cu succes capacitatea sa de a gestiona o economie pe timp de război. De asemenea, a început să plaseze echipamente militare în afara propriilor granițe. Decizia a fost luată în contextul creșterii agresivității Rusiei.

Finlanda a revizuit recent peste 1.000 de contracte încheiate cu companii private pentru producerea de echipamente sau furnizarea de servicii în context militar, spune generalul-locotenent Mikko Heiskanen. Acesta este și adjunctul șefului de stat major pentru armament și logistică în cadrul forțelor de apărare finlandeze.

El a mai spus pentru presa internațională este Finlanda trebuie să se pregătească pentru o criză pe termen lung. Acesta a adăugat că au fost verificate acordurile și că au fost testate achizițiile pentru muniție și alte materiale.

„Trebuie să fim pregătiți pentru o criză pe termen lung… Am activat unele dintre acestea, am verificat toate acordurile, am testat achizițiile nu doar pentru muniție, ci și pentru alte materiale. Testăm planurile și pregătirea partenerilor noștri strategici”, a declarat Heiskanen.