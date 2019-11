Rareş Bogdan şi secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, au votat, sâmbătă, la Madrid. Sighiartău a afirmat că a votat pentru o Românie în care să poată să îşi crească copiii şi o României care se desprinde de comunism.

“Mă bucur foarte, foarte mult să fim aici în mijlocul uneia dintre cele mai mari comunităţi de români din diaspora. Diaspora din nou ne dovedeşte că îi pasă de România, din nou dă un exemplu de civism la fel cum a făcut-o în urmă cu cinci ani, când s-a votat atât de greu, la fel cum a făcut-l la alegerile europarlamentare, aşa cum a făcut-o în primul tur când a votat aproape 700.000. Cred că de data asta numărul celor care vor vota după cum a decurs votul ieri şi până la această oră astăzi, va depăşi 686.000 câţi au votat în primul tur, deci posibil să se ducă spre 800.000 ceea ce este o cifră absolut fantastică”, a spus Rareş Bogdan.

Europarlamentarul liberal a mai spus că a votat pentru o României normală.

“Am votat pentru normalitate, pentru o României normală, am votat pentru ca România să intre în sfârşit în normalitate şi să o rupă definitiv de comunism şi de neocomunism. (…) Vă invit la vot şi să dăm cea mai usturătoare înfrângere acelora care timp de 30 de ani au ţinut România în mizerie. Votaţi pentru fraţii noştri din diaspora pentru că sufletul lor plânge după casă”, a mai afirmat Rareş Bogdan.

El a fost însoţit la secţia de votare din Madrid şi de secretarul general al PNL, Robert Sighiartău. Acesta a spus că a votat pentru o Românie în care să îşi poată creşte copiii şi care se desprinde definitiv de comunism.

“Am venit la Madrid din solidaritate pentru românii care au votat de-a lungul timpului şi au parcurs zeci de kilometri chiar sute să voteze pentru un viitor mai bun în ţara lor. Am votat cu speranţa că tinerii îşi pot croi un viitor acolo, acasă în România. Am ales cu speranţa că la un moment dat părinţii, cunoştinţele, rudele care sunt în diaspora, peste 6 milioane, se vor întoarce înapoi în ţara lor, o ţară normală, o ţară civilizată, o ţară occidentală aşa cum ne dorim cu toţii. Am votat pentru o României normală în care pot să-mi cresc copiii, o Românie care se desprinde definitiv de trecutul urât al comunismului, comunism care a rămas infect în instituţiile şi sistemele publice ale statului român, bineînţeles reprezentat de PSD. Mă bucur să văd că românii s-au trezit”, a declarat secretarul general al PNL.

Te-ar putea interesa și: