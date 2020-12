„USR PLUS nu va cere niciodată posturi în administraţia publică de împărţit pe sinecuri, dar nici nu o să accepte ca un partener de guvernare, oricare ar fi el, să facă lucrurile astea şi atunci evident că este acolo o teamă. Gândiţi-vă, oameni buni, că putem începe să facem nişte lucruri normale într-o societate cu bun-simţ. (…) Sunt lucruri pe care le-am început în 2016 şi care trebuie continuate pentru ca românii să recâştige încrederea în stat.

Va trebui în primul rând transparenţă, claritate şi predictibilitate în deciziile care se iau. Va trebui profesionalizată administraţia publică, va trebui redusă birocraţia drastic prin digitalizare şi informatizare, va trebui dată o perspectivă clară mediului antreprenorial”, a declarat Cioloş marţi, la o dezbatere electorală online alături de candidaţii Alianţei USR PLUS din regiunea Transilvaniei la alegerile parlamentare Claudiu Mureşan, Oana Murariu, George Căţean şi Adrian Wiener.

Cioloș promite eliminarea taxelor pe valoarea salariului minim

Dacian Cioloş, propunerea de premier a Alianţei USR PLUS, a dat asigurări că nu există intenţia de a majora taxe sau impozite, ci dimpotrivă, unul dintre angajamentele asumate fiind eliminarea taxelor pe valoarea salariului minim. Adrian Wiener, candidat al Alianţei USR PLUS Arad la Camera Deputaţilor, s-a pronunţat pentru descentralizarea fiscală şi decizională a sistemului sanitar şi creşterea progresivă a finanţării medicinei de familie, iar Oana Murariu, candidată a Alianţei USR PLUS Cluj la Camera Deputaţilor, a arătat că proiectul său este eficientizarea sistemului judiciar în România, prin degrevarea instanţelor de judecată.

Claudiu Mureşan, candidat al Alianţei USR PLUS Sibiu la Senat, a spus că îşi doreşte să vadă la conducerea ţării şi oameni care vin din mediul privat, în timp ce George Căţean, candidat al Alianţei USR PLUS Braşov la Senat, a anunţat că şi-a asumat să ducă „vocea satului în Parlament” şi să fie cel mai tânăr senator în Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală.